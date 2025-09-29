La respuesta de la teniente de alcalde de Noreña al regidor sierense: "Cuando quiera presento la dimisión, pero en su Ayuntamiento"
El gobierno local de la Villa Condal insiste en que Ángel García "no sabe dialogar, y va a tener que hacerlo" para llegar a acuerdos entre ambos municipios
Continúa la tensión entre los concejos de Siero y Noreña a costa de las obras de mejora de la Nacional 634 a su paso por ambos términos municipales. Si el alcalde sierense, Ángel García, pedía ayer la dimisión de la teniente de alcalde noreñense por acusarlo de faltar a la verdad en este asunto y querer apropiarse de sus terrenos, Ana González ha querido replicarle: "Cuando quiera presento la dimisión, pero en su Ayuntamiento, ya que se quiere adueñar del nuestro", señala irónica.
Los cruces de acusaciones se producen después de que Siero afeara la actitud del municipio vecino durante la tramitación de la mejora del tramo entre Argüelles y Pola de Siero. Noreña llegó a ir a los tribunales ante lo que entendía una usurpación de terreno por parte de Siero, en un punto en el que entra en juego el deslinde entre ambos municipios. "Si la tramitación se retrasó fue porque tardamos en poder analizar el proyecto, y si tardamos en hacerlo fue porque no nos lo quisieron hacer llegar", insiste la teniente de alcalde de Noreña.
Y subraya una vez más que "el problema del alcalde es de falta de diálogo; da gusto hablar con la gente de su equipo, pero él no sabe lo que es sentarse a hablar, y va a taner que hacerlo", advierte, antes de acusar a García de "lanzar cortinas de humo para desviar la atención de otros problemas que está teniendo en su concejo". Además, subraya que "el proyecto de la Nacional no está abandonado, sabe perfectamente que se va a hacer".
