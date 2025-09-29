Siero poner en marcha las obras de saneamiento de Cotiellos, Recuistu y La Piniella: este es el presupuesto, los plazos y las características de la actuación

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitaron este lunesb v el inicio de las obras de saneamiento de Cotiellos, Recuistu y La Piniella, en la parroquia de Valdesoto. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 884.473 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Tal y como explicaron los ediles, actualmente, los núcleos de Cotiellos, Recuistu y La Piniella carecen de red de saneamiento, salvo una zona de La Piniella que dispone de algún tramo de colector vecinal, vertiendo al terreno natural. El proyecto recoge la ejecución de un total de 2.982 metros de longitud en tubería PVC que dará servicio a unos 194 habitantes y que se conectarán al colector general del arroyo Valdesoto. Además, incluye la reposición de todos los caminos afectados por las obras.

Durante la visita, el Alcalde destacó el esfuerzo inversor por parte del Consistorio en materia de saneamiento. "Comprometernos con el saneamiento es comprometernos con el medio ambiente y con la zona rural" aseguró García. En este sentido, destacó la inversión en este tipo de actuaciones para la parroquia de Valdesoto desde 2015, que roza los 3.850.000 euros .

Desde 2015 y con los últimos datos de licitación actualizados, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 82 proyectos diferentes dando servicio a 8.759 vecinos y 229 empresas. En 2025, la inversión total será superior a los 4,7 millones de euros sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito.