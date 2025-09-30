El Banco de Tierras adjudica la mejora del acceso a la cooperativa Agrecoastur, en la sierra de Granda (Siero)

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria, a través de la Comisión Regional del Banco de Tierras, ha adjudicado por 58.820 euros la mejora del acceso a la cooperativa agroalimentaria ecológica Agrecoastur, en la sierra de Granda (Siero). El proyecto permitirá ensanchar el camino, de 180 metros de longitud, hasta los cuatro metros y crear aceras. También se instalarán dos nuevos puntos de luz con luminarias led. La empresa PJR Gestión será la encargada de ejecutar los trabajos en un plazo de dos meses.

El gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras, José Ramón Feito, detalló que esta obra responde al compromiso del Gobierno de Asturias con el desarrollo del medio rural y el impulso a proyectos sostenibles como la cooperativa Agrecoastur. "Con esta actuación, garantizamos la seguridad y adecuación del camino a la normativa vigente, a la vez que facilitamos el acceso a unas instalaciones de referencia", ha afirmado.

Quiso resaltar, además, que "la inversión es una muestra más de la apuesta de la Comisión Regional del Banco de Tierras por aportar valor a los recursos rurales, mediante la generación de oportunidades y el apoyo a iniciativas que contribuyen a fijar población y dinamizar el territorio".

Agrecoastur se constituyó en 2009 de la mano de un grupo de agricultores ecológicos de Asturias, que "ponemos en común nuestra producción hortofrutícola para su distribución a través de canales cortos de comercialización", explicó Mari Luz García, una de las socias de la cooperativa, en una visita que José Ramón Feito realizó a la cooperativa el pasado mes de agosto. En 2010, rehabilitaron una nave en la Sierra de Granda, con una inversión de alrededor de 240.000, cedida por el Banco de Tierras, con el firme propósito de "contribuir, con nuestra actividad, al desarrollo de un modelo social y sostenible de agricultura y alimentación". Actualmente, cuentan con un total de 11 socios, además de algunos colaboradores.