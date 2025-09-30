El club motero "Águilas Verdes" organiza la tercera edición de su recogida solidaria de alimentos en Lugones
El evento, que tendrá lugar el próximo 2 de noviembre, donará todo lo depositado por los vecinos a la cocina económica de Oviedo
Lucía Rodríguez
El club de moteros "Águilas Verdes Asturias" organiza la tercera edición Recogida Solidaria de Alimentos. El evento será el próximo 2 de noviembre en Lugones. Aquellos interesados en colaborar podrán depositar su donación en el local de hostelería Plan B de la localidad, de diez de la mañana a siete de la tarde.
Esta recogida tiene como objetivo aportar alimentos no perecederos (arroz, pasta, legumbres, leche, conservas etcétera) que serán destinados directamente a la Cocina Económica de Oviedo para su gestión.
La concejala, Ana Nosti, que se reunió este martes con algunos miembros del club para presentar esta actividad solidaria, destacó que "desde el Ayuntamiento de Siero estamos encantados de colaborar con ellos". "Queremos agradecer la labor que realiza este grupo de moteros, porque con su compromiso y solidaridad pueden ayudar a muchas personas que lo necesitan. Animamos a todo el mundo a participar en esta iniciativa", añadió la edil.
