Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feli Naveiras actuará este viernes en Lugones con el espectáculo "Cantar para vivir"

La intérprete gijonesa protagonizará un recital de copla, a las 19.30 horas, en el Centro Polivalente Integrado de la localidad

Por la izquierda, Isabel González (directora de la Fundación Municipal de Cultura), Feli Naveiras, Aurora Cienfuegos y el bailarín Alberto Labrada.

Por la izquierda, Isabel González (directora de la Fundación Municipal de Cultura), Feli Naveiras, Aurora Cienfuegos y el bailarín Alberto Labrada. / A. S.

Lucía Rodríguez

Lugones (Siero)

Feli Naveiras actuará este viernes en Lugones (Siero) con su espectáculo "Cantar para vivir". El evento tendrá lugar a las 19.30 horas en el Centro Polivalente Integrado de la localidad. La intérprete gijonesa protagonizará un recital de copla, con acompañamiento de piano, a cargo de Alba María Blanco, y con intervenciones de baile español de la mano de Mónica Núñez y Alberto Labrada. El concierto estará presentado por Alejandra González.

Las entradas tienen un precio de cinco euros y se pueden adquirir de forma online o presencial en la taquilla del Centro Polivalente Integrado de Lugones, en horario de 17.00 a 20.00 horas. El día de la actuación, la taquilla abrirá dos horas antes del inicio de la actuación.

La concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, destacó durante la presentación que se trata de "un espectáculo muy popular, con un repertorio conocido por todos y que, a buen seguro, hará disfrutar a los asistentes".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Locura por los paquetes perdidos de Parque Principado: dos horas de colas para descubrir qué hay dentro
  2. Siero pierde 5 millones de fondos europeos para el gran proyecto de mejora de la N-634 hasta Argüelles y echa la culpa a Noreña: 'Todo han sido problemas
  3. Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
  4. Juan José Llamedo, el nuevo párroco de Valdesoto amigo de la familia de Rafa Nadal: 'Mi tarea va a más allá de decir misa, hay que conocer a la gente y salir a su encuentro, sea tomando algo o dando una vuelta
  5. Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
  6. Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
  7. La Pola ya vive la feria de la segunda mano y el trueque: 'Es como Wallapop, pero en persona
  8. Siero comienza los preparativos para la Navidad: estas son las localidades del concejo (una de ellas por primera vez) que contarán con alumbrado festivo

El club motero "Águilas Verdes" organiza la tercera edición de su recogida solidaria de alimentos en Lugones

El club motero "Águilas Verdes" organiza la tercera edición de su recogida solidaria de alimentos en Lugones

Siero pone en marcha un proyecto de mantenimiento de marquesinas para 121 paradas de autobús de todo el concejo

Siero pone en marcha un proyecto de mantenimiento de marquesinas para 121 paradas de autobús de todo el concejo

Feli Naveiras actuará este viernes en Lugones con el espectáculo "Cantar para vivir"

Feli Naveiras actuará este viernes en Lugones con el espectáculo "Cantar para vivir"

Luto en Siero por el doctor Federico Enterría, médico durante 22 años y premio "Berronés del año" por la dedicación a sus pacientes

Luto en Siero por el doctor Federico Enterría, médico durante 22 años y premio "Berronés del año" por la dedicación a sus pacientes

Hagas lo que hagas

Pintar en Agrosiero tiene premio: estos son los ganadores del concurso de dibujo

Pintar en Agrosiero tiene premio: estos son los ganadores del concurso de dibujo

La respuesta de la teniente de alcalde de Noreña al regidor sierense: "Cuando quiera presento la dimisión, pero en su Ayuntamiento"

La respuesta de la teniente de alcalde de Noreña al regidor sierense: "Cuando quiera presento la dimisión, pero en su Ayuntamiento"

La Pola ya tiene fecha para la procesión del Cristo de Santa Ana, suspendida por la lluvia el pasado domingo

La Pola ya tiene fecha para la procesión del Cristo de Santa Ana, suspendida por la lluvia el pasado domingo
Tracking Pixel Contents