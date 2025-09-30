Feli Naveiras actuará este viernes en Lugones con el espectáculo "Cantar para vivir"
La intérprete gijonesa protagonizará un recital de copla, a las 19.30 horas, en el Centro Polivalente Integrado de la localidad
Lucía Rodríguez
Feli Naveiras actuará este viernes en Lugones (Siero) con su espectáculo "Cantar para vivir". El evento tendrá lugar a las 19.30 horas en el Centro Polivalente Integrado de la localidad. La intérprete gijonesa protagonizará un recital de copla, con acompañamiento de piano, a cargo de Alba María Blanco, y con intervenciones de baile español de la mano de Mónica Núñez y Alberto Labrada. El concierto estará presentado por Alejandra González.
Las entradas tienen un precio de cinco euros y se pueden adquirir de forma online o presencial en la taquilla del Centro Polivalente Integrado de Lugones, en horario de 17.00 a 20.00 horas. El día de la actuación, la taquilla abrirá dos horas antes del inicio de la actuación.
La concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, destacó durante la presentación que se trata de "un espectáculo muy popular, con un repertorio conocido por todos y que, a buen seguro, hará disfrutar a los asistentes".
- Locura por los paquetes perdidos de Parque Principado: dos horas de colas para descubrir qué hay dentro
- Siero pierde 5 millones de fondos europeos para el gran proyecto de mejora de la N-634 hasta Argüelles y echa la culpa a Noreña: 'Todo han sido problemas
- Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
- Juan José Llamedo, el nuevo párroco de Valdesoto amigo de la familia de Rafa Nadal: 'Mi tarea va a más allá de decir misa, hay que conocer a la gente y salir a su encuentro, sea tomando algo o dando una vuelta
- Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
- Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
- La Pola ya vive la feria de la segunda mano y el trueque: 'Es como Wallapop, pero en persona
- Siero comienza los preparativos para la Navidad: estas son las localidades del concejo (una de ellas por primera vez) que contarán con alumbrado festivo