Feli Naveiras actuará este viernes en Lugones con el espectáculo "Cantar para vivir"

Feli Naveiras actuará este viernes en Lugones (Siero) con su espectáculo "Cantar para vivir". El evento tendrá lugar a las 19.30 horas en el Centro Polivalente Integrado de la localidad. La intérprete gijonesa protagonizará un recital de copla, con acompañamiento de piano, a cargo de Alba María Blanco, y con intervenciones de baile español de la mano de Mónica Núñez y Alberto Labrada. El concierto estará presentado por Alejandra González.

Las entradas tienen un precio de cinco euros y se pueden adquirir de forma online o presencial en la taquilla del Centro Polivalente Integrado de Lugones, en horario de 17.00 a 20.00 horas. El día de la actuación, la taquilla abrirá dos horas antes del inicio de la actuación.

La concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, destacó durante la presentación que se trata de "un espectáculo muy popular, con un repertorio conocido por todos y que, a buen seguro, hará disfrutar a los asistentes".