Luto en Siero por el doctor Federico Enterría, médico durante 22 años y premio "Berronés del año" por la dedicación a sus pacientes

Siero despide con pesar al médico Federico Enterría (Llanes, 1953), galeno de hasta tres generaciones de vecinos de El Berrón (Siero) durante veintidós años. En el año 2022 recibió un cálido homenaje por parte de sus pacientes y amigos al ser nombrado "Berronés del año" por la asociación Amigos de El Berrón, en reconocimiento a sus largos años de labor. "Sólo traté de hacer mi trabajo y se ve que no me equivoqué mucho", afirmaba entonces agradecido.

Enterría era natural de la localidad llanisca de San Roque del Acebal y fue en su etapa de estudiante cuando descubrió El Berrón como lugar de paso. Después de varios años desempeñando su profesión en Mieres encontró en Siero un destino que le llamó la atención por su carácter de cruce de caminos, y se trasladó a vivir a la urbanización de La Fresneda, donde aún mantenía su residencia. En el año 2016 ya fue agasajado por sus amigos y compañeros con motivo de su jubilación del consultorio local, en agradecimiento a su dedicación.

Federico Enterría, primero por la izquierda tras ser nombrado Berronés del año / SARA ARIAS

Durante la pandemia del coronavirus no dudó en reincorporarse al trabajo echando una mano en el consultorio de El Berrón. "Me llamaron y, como es una profesión bonita y un trabajo genial, no me importó. Sentí que había que echar una mano. Al final, aunque iba para labores de administración, inevitablemente tuve que pasar consulta, porque siempre falta alguien y los pacientes estaban encantados. Siempre tuve muy buena conexión con ellos y un trato muy llano, horizontal", explicaba él mismo entonces.

Gran aficionado a la montaña y al ciclismo, era habitual verlo desplazándose sobre dos ruedas por La Fresneda, y también eran frecuentes sus viajes para ver a los nietos en Francia, donde residen. Deja viuda, dos hijos y dos nietos, y los actos de despedida tendrán lugar en la intimidad familiar.