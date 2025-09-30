Siero ejecuta la limpieza del camino de Meres, en Tiñana, con cargo al plan de desbroces
El proyecto incluye la instalación de bases para los contenedores de basura y también está previsto reparar el aglomerado de un tramo de vía
Lucía Rodríguez
Hacía más de 15 años que el camino que lleva a Meres, en la parroquia de Tiñana (Siero) no se sometía a ninguna actuación. El Ayuntamiento de Siero, ha dado respuesta a la demanda vecinal incluyendo en su contrato de desbroces los trabajos de limpieza de cunetas, acera y desbroce que se están llevando a cabo desde este mismo martes.
El alcalde, Ángel García, que visitó el inicio de las tareas acompañado del concejal de Caminos en el Medio Rural, Alejandro Villa; el técnico municipal David Llanos y residentes en la zona, explicó que el desarrollo de esta actuación "ha sido gracias al incremento del presupuesto del contrato, que actualmente llega hasta los 600.000 euros anuales y que, como novedad, incluye la limpieza de márgenes y cunetas. Esto supondrá una notable mejora para la zona".
El regidor avanzó que, "además de estas labores, se dará respuesta a otra de las solicitudes planteadas por los vecinos que consiste en la instalación de bases para los contenedores de basura, para que esta no invada la carretera" y señaló que "está previsto reparar próximamente el aglomerado de un tramo de camino de 200 metros en mal estado. Esta intervención se ejecutará a cargo del contrato de mantenimiento de caminos, dotado con un presupuesto anual de 360.000 euros".
"Se trata de pequeñas mejoras, pero importantes, y que esperamos tener resueltas antes de que finalice el año", concluyó Ángel García.
