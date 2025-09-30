Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siero ejecuta la limpieza del camino de Meres, en Tiñana, con cargo al plan de desbroces

El proyecto incluye la instalación de bases para los contenedores de basura y también está previsto reparar el aglomerado de un tramo de vía

Por la izquierda, Jorge Gaete Neves y Ernesto Real Arias, vecinos de la zona; Ángel García, Mercedes Fernández y Práxedes Real, vecinas de Meres; y David Llanos, técnico municipal.

Por la izquierda, Jorge Gaete Neves y Ernesto Real Arias, vecinos de la zona; Ángel García, Mercedes Fernández y Práxedes Real, vecinas de Meres; y David Llanos, técnico municipal. / L. R.

Lucía Rodríguez

Meres (Siero)

Hacía más de 15 años que el camino que lleva a Meres, en la parroquia de Tiñana (Siero) no se sometía a ninguna actuación. El Ayuntamiento de Siero, ha dado respuesta a la demanda vecinal incluyendo en su contrato de desbroces los trabajos de limpieza de cunetas, acera y desbroce que se están llevando a cabo desde este mismo martes.

El alcalde, Ángel García, que visitó el inicio de las tareas acompañado del concejal de Caminos en el Medio Rural, Alejandro Villa; el técnico municipal David Llanos y residentes en la zona, explicó que el desarrollo de esta actuación "ha sido gracias al incremento del presupuesto del contrato, que actualmente llega hasta los 600.000 euros anuales y que, como novedad, incluye la limpieza de márgenes y cunetas. Esto supondrá una notable mejora para la zona".

El regidor avanzó que, "además de estas labores, se dará respuesta a otra de las solicitudes planteadas por los vecinos que consiste en la instalación de bases para los contenedores de basura, para que esta no invada la carretera" y señaló que "está previsto reparar próximamente el aglomerado de un tramo de camino de 200 metros en mal estado. Esta intervención se ejecutará a cargo del contrato de mantenimiento de caminos, dotado con un presupuesto anual de 360.000 euros".

"Se trata de pequeñas mejoras, pero importantes, y que esperamos tener resueltas antes de que finalice el año", concluyó Ángel García.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Locura por los paquetes perdidos de Parque Principado: dos horas de colas para descubrir qué hay dentro
  2. Siero pierde 5 millones de fondos europeos para el gran proyecto de mejora de la N-634 hasta Argüelles y echa la culpa a Noreña: 'Todo han sido problemas
  3. Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
  4. Juan José Llamedo, el nuevo párroco de Valdesoto amigo de la familia de Rafa Nadal: 'Mi tarea va a más allá de decir misa, hay que conocer a la gente y salir a su encuentro, sea tomando algo o dando una vuelta
  5. Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
  6. Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
  7. La Pola ya vive la feria de la segunda mano y el trueque: 'Es como Wallapop, pero en persona
  8. Siero comienza los preparativos para la Navidad: estas son las localidades del concejo (una de ellas por primera vez) que contarán con alumbrado festivo

El Banco de Tierras adjudica la mejora del acceso a la cooperativa Agrecoastur, en la sierra de Granda (Siero)

El Banco de Tierras adjudica la mejora del acceso a la cooperativa Agrecoastur, en la sierra de Granda (Siero)

Siero ejecuta la limpieza del camino de Meres, en Tiñana, con cargo al plan de desbroces

Siero ejecuta la limpieza del camino de Meres, en Tiñana, con cargo al plan de desbroces

Luto en Siero por el doctor Federico Enterría, médico durante 22 años y premio "Berronés del año" por la dedicación a sus pacientes

Luto en Siero por el doctor Federico Enterría, médico durante 22 años y premio "Berronés del año" por la dedicación a sus pacientes

El club motero "Águilas Verdes" organiza la tercera edición de su recogida solidaria de alimentos en Lugones

El club motero "Águilas Verdes" organiza la tercera edición de su recogida solidaria de alimentos en Lugones

Siero pone en marcha un proyecto de mantenimiento de marquesinas para 121 paradas de autobús de todo el concejo

Siero pone en marcha un proyecto de mantenimiento de marquesinas para 121 paradas de autobús de todo el concejo

Feli Naveiras actuará este viernes en Lugones con el espectáculo "Cantar para vivir"

Feli Naveiras actuará este viernes en Lugones con el espectáculo "Cantar para vivir"

Hagas lo que hagas

Pintar en Agrosiero tiene premio: estos son los ganadores del concurso de dibujo

Pintar en Agrosiero tiene premio: estos son los ganadores del concurso de dibujo
Tracking Pixel Contents