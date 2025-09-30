Siero pone en marcha un proyecto de mantenimiento de marquesinas para 121 paradas de autobús de todo el concejo
"Es la primera vez que se realiza una intervención de estas características", destaca la concejala Patricia Antuña
Lucía Rodríguez
Garantizar unas condiciones óptimas para los usuarios del transporte público y eliminar el mal efecto de la suciedad. Estos son los objetivos de una nueva actuación iniciada por el Ayuntamiento de Siero este mismo martes y que consiste en un contrato para llevar a cabo las labores de limpieza de las marquesinas de autobús del municipio. Así lo anunciaba la concejala de Transporte y Movilidad, Patricia Antuña, quien destacó que "es la primera vez que se realiza un mantenimiento de estas características".
Siero cuenta actualmente con 121 marquesinas, de 15 tipos diferentes, distribuidas a lo largo de todo el concejo. Es este sentido, la edil especificó que 38 están ubicadas en núcleos urbanos y 83 en la zona rural". En función de sus características técnicas y del mayor o menor uso que se dé de ellas, cada una se limpiará entre dos y cuatro veces al año", avanzó Antuña.
Las tareas incluidas en el contrato suponen el desbroce del terreno en el perímetro de cada marquesina y sus accesos, la poda de vegetación que pueda obstaculizar su uso, la retirada de publicidad no autorizada y la limpieza integral de pavimentos, paramentos verticales, techos y mobiliario, empleando técnicas y productos adecuados a cada tipo de material. Además, se prevé la posibilidad de realizar limpiezas extraordinarias en casos puntuales, siempre por orden del Ayuntamiento.
"Cuidar el estado de las marquesinas es clave para que las personas que utilizan el transporte público puedan esperar en un entorno limpio, seguro y agradable. Con esta actuación avanzamos en nuestro compromiso de mejorar y mantener en buen estado los espacios públicos", destacó Antuña.
El contrato tiene un presupuesto de 45.975,16 euros y una duración de un año.
- Locura por los paquetes perdidos de Parque Principado: dos horas de colas para descubrir qué hay dentro
- Siero pierde 5 millones de fondos europeos para el gran proyecto de mejora de la N-634 hasta Argüelles y echa la culpa a Noreña: 'Todo han sido problemas
- Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
- Juan José Llamedo, el nuevo párroco de Valdesoto amigo de la familia de Rafa Nadal: 'Mi tarea va a más allá de decir misa, hay que conocer a la gente y salir a su encuentro, sea tomando algo o dando una vuelta
- Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
- Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
- La Pola ya vive la feria de la segunda mano y el trueque: 'Es como Wallapop, pero en persona
- Siero comienza los preparativos para la Navidad: estas son las localidades del concejo (una de ellas por primera vez) que contarán con alumbrado festivo