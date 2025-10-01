Abuelos "virtuales" en Valdesoto: así ha sido la actividad celebrada con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores

Nacieron cuando no había internet, Whatsapp, móviles ni televisiones. Y les ha tocado vivir en un mundo que ha evolucionado a toda velocidad, con innovaciones tecnológicas impensables en su niñez y que son ahora el día a día de sus nietos. Los abuelos de Valdesoto participaron ayer en un taller organizado por Cruz Roja con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores con la intención de tender puentes entre generaciones, y mostrar a quienes tienen más edad qué son todas esos nuevos aparatos desconocidos para ellos.

"Oye, pues me está gustando mucho", aseguraba Covadonga García, de Faes, ataviada con las gafas con las que estaba descubriendo un mundo nuevo. "Me veo en un espejo, ¿esa soy yo? Pero si está bailando...", explicaba divertida a las monitoras de la actividad. "Si miro hacia arriba veo media luna, y hacia atrás hay unos sofás", relataba moviendo la cabeza a un lado y a otro.

A Loli Suárez le pusieron la simulación de una montaña rusa, pero "tuve que dejarlo, me mareaba un poco, parecía que ibas para atrás", apuntaba al final de la actividad entre risas, ayudada por Cristina Casaprima y Beki García, responsables de proyectos de Personas Mayores y Juventud, respectivamente.

Covadonga García, probando las gafas de realidad virtual / Luján Palacios

Más tranquilo fue el taller de chapas al que también se aplicaron las dos, para acercarse a otra manifestación de la vida moderna. Las dos enseñaban orgullosas sus creaciones, a la espera de que un grupo de niñas de la carroza "Nun me tientes" pusiera sobre el escenario una representación teatral. Además, los más pequeños tuvieron la oportunidad de contemplar varias fotos analógicas de Valdesoto, lejos de pantallas y dispositivos móviles, porque el papel era lo que se estilaba no hace tanto tiempo.

El taller fue organizado en colaboración con la asociación Luzia Intergeneracional con el objetivo además de "dinamizar un poco la zona rural, que también hace falta, para que haya actividades para todas las edades y puedan pasar un rato compartiendo", reflexionaba María Blanco. Y para los participantes de este miércoles, el resultado fue todo un éxito: "Fue muy prestoso".