Siero inicia la modificación del PGOU para hacer habitables bajos comerciales en desuso: así es la medida municipal para aliviar el problema de la vivienda

El Ayuntamiento de Siero inicia los trámites para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que se permita habilitar como viviendas algunos bajos comerciales en desuso. Una solución para atender la alta demanda de viviendas en el concejo, que supera ampliamente a la oferta, en uno de los principales municipios asturianos y que se encuentra en continuo crecimiento de población. Con esta medida se “generará vivienda de calidad”, incidió el alcalde, Ángel García, tras mantener una reunión con Joel García, presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC). La previsión es que durante este mes la patronal presente un documento, que deberá ser estudiado por los técnicos municipales, y que con ello se inicien los trámites para la modificación del planeamiento con el objetivo de adaptar como vivienda los bajos que reúnan “unos requisitos mínimos de habitabilidad”, subrayó Ángel García.

Se trata, no obstante, de un proceso técnico y administrativo largo, que el alcalde de Siero calcula que se pueda extender entre año y medio y dos. Es decir, estaría para la primavera o el final del verano de 2027. "Trataremos de ser lo más ágiles posible", adelantó García sobre esta modificación puntual del PGOU que se va a poner en marcha. "Somos conscientes de la exigencia en el mercado inmobiliario. No solucionará el problema de la vivienda, pero es una pequeña medida más, para intentar que esa problemática ya no sea tan grande", apuntó el regidor.

Joel García transmitió su satisfacción porque desde Siero hayan atendido esta solicitud. “Llevamos años reclamando a los alcaldes que usen las herramientas urbanísticas que están a su disposición para solventar el problema de la vivienda, y esperamos que deje de ser un problema para los ciudadanos de esta región", resaltó.

Según detalló el presidente de la patronal de la construcción, estas viviendas que se habilitarían en los bajos comerciales tienen que cumplir requisitos, las normas y el código técnico de edificabilidad. Para Joel García, una de las principales trabas, que se deberían modificar en el PGOU, sería la condición de la altura, ya que los bajos habitables deben levantarse un metro y medio sobre la rasante. "Las que se ejecutaron hace años no cumplir ese requisito, y es la mayor traba que tenemos", enfatizó.

Por la izquierda, Carmen León, vicepresidenta de la CAC; Joel García, presidente CAC; Ángel García, alcalde de Siero; Pilar Díaz, vicepresidenta de la CAC; y Javier Rodríguez, concejal de Urbanismo de Siero. / A. S.

También Joel García como Ángel García coincidieron en señalar tras su encuentro, en el que también participaron el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez, y otros representantes de la Confederación Asturiana de la Construcción, que la tendencia ahora en las nuevas promociones en Siero, especialmente en Lugones y La Fresneda, es la de aprovechar la planta baja para viviendas, como en los bloques de pisos de los barrios más antiguos de La Pola y Lugones, en El Carmen y los bloques sindicales, respectivamente, donde no había bajos comerciales.

Los próximos meses serán por tanto definitivos para ese cambio en la normativa. Y también para examinar el número exacto de bajos comerciales que podrían someterse al nuevo uso, ya que actualmente no barajan desde el Ayuntamiento una concreta. "Habrá quien diga que luego habrá menos bajos comerciales, pero entendemos que bajos que están sin uso, puedan convertirse en viviendas. Nos parece que es algo muy razonable. El objetivo es poner más vivienda en el mercado", concluyó Ángel García.