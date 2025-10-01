Y el Cristo de Santa Ana regresó a casa: así fue la procesión por las calles de la Pola

El Cristo de Santa Ana por fin ha podido regresar a su capilla. La procesión, que tenía que haberse celebrado el domingo, fue cancelada por un aguacero que impidió la salida de la imagen de la iglesia de San Pedro Apóstol de Pola de Siero, para disgusto de los fieles allí congregados, miembros de la cofradía y de los niños que este año hicieron su primera comunión y que participan en el paso.

La procesión con la imagen de Jesús Crucificado llega a la plaza de Les Campes de Pola de Siero. | L. R.

Alrededor de 120 personas acompañaron este martes a Jesús Crucificado, una imagen por la que los polesos sienten una especial devoción. Sobre un manto de claveles rojos y blancos, como es tradición, fue llevada de vuelta a la capilla de San Joaquín y Santa Ana, en un recorrido en el que, esta vez sí, el tiempo acompañó. La comitiva salió de la iglesia parroquial y, ante la mirada de los vecinos y tras pasar la Plaza de Las Campas, continuó por las calles San Antonio y Cristo de Santa Ana, hasta llegar a la ermita. Lo hizo tras la misa diaria de las 19.30 horas, oficiada por el párroco Fermín Riaño, acompañado por los sacerdotes David Álvarez, Juan José Llamedo y Dimas Fernández.

Riaño comentó durante la homilía que "Cristo va haciendo que nosotros comprendamos el camino del Señor. Lo ha hecho también estos días aquí, en Pola de Siero, donde ha querido estar con nosotros dos días más". Y destacó que, "estando la imagen aquí, veías que la iglesia tenía muchas más personas de lo normal". "Normalmente, el templo abre sus puertas a las 9.30 horas y viene gente, creyentes, pero con el Cristo aquí es fácil tener a muchos esperando en la puerta, a ver cuándo abrimos", indicó. "Aquellas personas a las que les es difícil llegar hasta la capilla , en estos días han tenido la oportunidad de acercarse a Él", añadió Riaño.

Las celebraciones del Cristo dieron comienzo el pasado día 19, con la emotiva procesión de bajada del Cristo desde la capilla a la iglesia parroquial. El 20 arrancó la tradicional novena en el templo.

Finalmente, ayer, doce días después de haber llegado a la iglesia de San Pedro Apóstol de la Pola, la imagen de Jesús Crucificado volvió a su capilla.