Una excursión gratuita a León para mayores de 60 años del concejo, nueva actividad del programa "Siero Acompaña"

Una excursión gratuita a León para mayores de 60 años es la nueva actividad del programa "Siero acompaña". El viaje tendrá lugar el próximo 22 de octubre, con salidas desde Lugones, El Berrón y La Pola entre las 09.00 y las 09.15 horas, y las plazas están limitadas a 100 personas, mientras que la hora estimada de llegada está prevista para las ocho de la tarde, aproximadamente. El objetivo de esta iniciativa es combatir la soledad no deseada y favorecer la convivencia, ofreciendo a los participantes una experiencia de ocio activo, cultural y social en un destino cercano de gran interés histórico y patrimonial.

Durante la presentación de la actividad, la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, explicaron que durante la jornada "realizaremos distintas visitas por la ciudad de León, incluyendo lugares emblemáticos, siempre acompañados por guías turísticos". "Desde el área de Servicios Sociales se está contactando con las personas que forman parte del programa Siero Acompaña para animarlos a participar", detalló.

La actividad no incluye la comida, aunque se ofrece la posibilidad de inscribirse para almorzar en un restaurante de la zona con un menú de veinte euros. Los interesados en participar pueden formalizar su solicitud hasta el próximo 16 de octubre, llamando al teléfono 681178828 o en los centros sociales y hogares de pensionistas del concejo.

"Esperamos que se cubran todas las plazas y que la gente pueda disfrutar de un día muy agradable", concluyeron las ediles.