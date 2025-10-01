Así es el Fit Kid, el deporte que desata pasiones en Lugones: más de doscientas personas practican una disciplina que mejora la flexibilidad y la fuerza

El Fit Kid es una disciplina deportiva perteneciente a la Federación Española de Baile Deportiva. Es un deporte que obtiene los elementos y dificultades heredados de la gimnasia rítmica, artística y aeróbica. Sin embargo, la esencia fundamental que lo convierte en una actividad con identidad propia es la fusión que se hace de todo ello con la danza. "La danza se fusiona con la fuerza y explosividad de los elementos de fuerza, salto flexibilidad y acrobacia, dando como resultado coreografías espectaculares", explica Alba Hernández-Mirueña, directora de CandelArte en Lugones y monitora de esta disciplina, junto con Xana Collado, Claudia Ardura, Alex Cerrillo, Daniel Expósito, Nadia Alvarez, Diego Castro y Cristina del Rosal, que cuentan con Javi Berme como apoyo para las coreografías artísticas. CandelArte y Club Fit Kid Asturias introdujeron y son pioneros de la disciplina en la región. "Somos los primeros en hacer Fit Kid Federado en el Principado", añade.

"Lo empezamos a impartir en 2020", recuerda Hernández-Mirueña. Durante la pandemia, por la red, la profesora investigó un poco sobre la Federación Española de Baile Deportivo y descubrió esta disciplina. "Hasta entonces, nosotros veníamos utilizando las acrobacias como un recurso más para enriquecer las coreografías de urbano, contemporáneo, jazz… pero sin un código", subraya. "Desde la Federación, nos han hecho crecer en todos los sentidos y nos han dado más formación, además de apoyarnos durante nuestro desarrollo como club y servir como fuente de inspiración a nuestros deportistas y entrenadores", celebra la directora de Candelarte.

"El objetivo principal es educar a los niños hacia un estilo de vida saludable, llevando una dieta sana y fomentando la práctica del deporte de forma regular", detalla. Los deportistas que practican Fit Kid ya sea en su vertiente recreativa o en su vertiente competitiva consiguen mejorar sus condiciones físicas de una manera excepcional porque trabajan la fuerza, la flexibilidad, el salto y lo que más les suele gustar: las acrobacias. Alba Hernández-Mirueña destaca que "se convierten en niños fuertes y ágiles, además de en buenos bailarines".

Durante los entrenamientos, se mezclan pasos de baile de diversos estilos con elementos gimnásticos como volteretas, ruedas laterales, saltos y equilibrios, creando rutinas coreografiadas que se presentan con música, convirtiéndolas en un show artístico. .

Actualmente, exiten aproximadamente 200 deportistas de Fit Kid en la escuela, de los cuales hay 49 federados. "Se puede comenzar a practicar desde los tres años, aunque la edad para poder competir es a partir de los seis", señala la directora de CandelArte. "Ahora mismo, tenemos alumnos hasta los 17 años, pero en otras temporadas hemos llegado a tener competidoras de hasta 26 años", añade.

El Campeonato Base celebrado en Vélez (Málaga), la Copa de España en Valencia y La Nucía (Alicante) o el Open de Canarias, son algunos de los certámenes en los que han participado, tanto a nivel de grupo como individual, en los que han obtenido excelentes resultados, llegando a ocupar muchas de las deportistas los primeros puestos del podio.

El principal objetivo de CandelArte es "dar oportunidad a todos los niños y niñas de competir pudiendo disfrutar de todas las nuevas bases que tenemos en el club y lograr que las pocas que ya han competido y que tienen nivel Promesas lleguen a Nacional este año y al Europeo". La escuela, que además organiza cada año DelArt Festival a nivel nacional, será la encargada los próximos 4 y 5 de octubre de celebrar, en el Polideportivo Nuevo de Pola de Siero, el Open Nacional de Interclubs y el I Open de Asturias. "Todo un reto que nos hace especial ilusión y que nos permitirá, además del progreso a nivel personal y deportivo de nuestras atletas, dar a conocer una disciplina que aún está un poco aislada, con el proyecto, en un futuro, de poder conseguir una delegación en Asturias", concluye Alba Hernández-Mirueña.