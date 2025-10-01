Un guiño a la pastela de pollo marroquí triunfa en sabor y ventas (con más de 450) como Mejor Pincho de Siero: “Sorprendió la mezcla”

Una elaboración inspirada en la pastela de pollo, el plato tradicional marroquí, con una vuelta particular, que triunfó entre los clientes. La tapa “Exótico”, del Gastrobar Picofino, fue la más valorada por los clientes que degustaron durante el pasado fin de semana las propuestas de la veintena de establecimientos que participaron en las Jornadas Gastronómicas Siero de Pinchos. “El certamen nos gusta mucho, nos permite ser creativos, salir de la rutina, y que la gente venga al bar nos conozca y pruebe lo que presentamos”, cuenta Alicia García, responsable del establecimiento y creadora del pincho.

Cerca de 450 elaboraciones despacharon entre los clientes durante tres días. “Tuvo buena acogida”, confiesa. En su caso es la segunda vez que ganan el certamen -la anterior fue hace dos años- y también han quedado varias veces entre las tres primeras elaboraciones.

Por la izquierda, Celia González, Saúl Marquez, Alicia García y Esther Moreno, del Gastrobar Picofino. / Lne

Con “Exótico”, el Picofino presentó un pincho, “sobre una base crujiente, de pasta wontón, sobre la que había un guiso de pollo con muchas especies, con cebolla, mezclado con una bechamel ligera”, explica García. “Y la acabamos con unas migas de tempera fritas dulces, y con unas láminas de almendras tostada”, añade, antes de recalcar: “Incluía todos los sabores de la pastela, pero con otro formato”.

"Guiso salado con un toque dulce"

¿Y qué fue lo que más gustó entre los clientes? “Sorprendió la mezcla de las especies, de probar un guiso salado con un toque dulce”, enfatiza.

El Gastrobar Picofino fue en esta edición el primer clasificado, seguido en segunda posición de “El Corral de Gayo” con “Corral Roll” y en tercera posición “La Loca del Moño” con su propuesta “La Pomada”.