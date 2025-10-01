El PP de Siero reclama el arreglo urgente del Camín de la Sierra, en Argüelles: "La situación es insostenible"

El concejal del PP de Siero Javier Mateus ha denunciado este miércoles el "estado de abandono" en el que se encuentra el camín de la Sierra, en la parroquia de Argüelles. "Los vecinos han sido los que hasta ahora han ido parcheando la vía, que ya se encuentra en una situación extrema", subaya el edil, que exige al Ayuntamiento el arreglo “urgente” de esta vía para evitar “más pinchazos en las ruedas de los vehículos y caídas fortuitas de los peatones debido a los grandes socavones en el firme”.

“El penoso estado en el que se encuentra el camín de La Sierra es el reflejo del abandono al que el ayuntamiento de Siero ha sumido a la zona rural del concejo”, ha lamentado Mateus para quién “si hay algo incluso peor a eso, es el ninguneo con el que el equipo de Gobierno de Ángel García lleva tiempo tratando a los vecinos de Argüelles”.

Según han trasladado los propios vecinos al concejal del PP, en los últimos tiempos han registrado en el propio Ayuntamiento “innumerables escritos y avisos para advertir de la lamentable situación en la que se encuentra este camín, sin recibir respuesta alguna”, lamenta Mateus.

Durante ese tiempo “residentes y usuarios de esta vía se han visto obligados a ir arreglando con sus propios medios los desperfectos del pavimento ante la falta de acción y respuesta de su Ayuntamiento”, alerta el edil del PP para quien “la situación ya es insostenible”.