"Santana Dharma Asturias Yoga Fest 2025", la gran cita para todos los aficionados al yoga ya tiene fecha en la Pola

El concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, presentó este miércoles el evento de yoga "Santana Dharma Asturias Yoga Fest 2025". La actividad tendrá lugar el día 25 de este mes de octubre, en horario de 16:00 a 21:00 horas, en el polideportivo Leandro Domínguez de la Pola. Está organizada por el Patronato Deportivo Municipal de Siero, en colaboración con la Escuela de Yoga yoSune y el Centro de Yoga SD Oviedo. La entrada es libre, con plazas limitadas y los interesados en apuntarse deberán reservar su plaza a través del número 606396973.

Durante la presentación, el edil de Deportes ha comentado que "se trata de una actividad diseñada para el todo el público, ideal para quienes quieran acercarse al yoga por primera vez. Animamos a que la gente se apunte y esperamos que se cubran todas las plazas".