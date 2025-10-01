Siero, paraíso cervecero: estas son las dos citas (sin rivalidad) para festejar el Oktoberfest por todo lo alto en el concejo

La cerveza inundará Siero por los cuatro costados esta primera quincena de mes, con sendos festivales en la Pola y Lugones. En el caso de la capital sierense, el evento Oktoberfest lleva once años organizándose, pero será la primera vez que Lugones albergue una cita de estas características, que además se extenderá desde este viernes, día 3, hasta el próximo 13 de octubre. En la Pola está previsto sólo los días 10, 11, 12 y 13, con sede en la plaza cubierta.

La simultaneidad de festivales dedicados a la misma temática no obedece a ninguna rivalidad, como explican los organizadores de cada uno de ellos, sino a una coincidencia determinada por cómo caen los puentes este año. "Vamos variando entre el Pilar y el puente de Todos los Santos, y como este año el 1 de noviembre cae de sábado, adelantamos el evento entre el día 10 y el 13, que también es festivo", explica Berto Díaz, organizador del Oktoberfest de la Pola.

En su caso, los actos se desarrollarán en la plaza cubierta, y además de bebida y gastronomía habrá mucha música. El viernes 10 de octubre actuarán Chiqui Carrasco y DJ Hugo Llamedo; el sábado día 11 harán lo propio Silvia Joyanes y DJ Pablo Suárez, y el domingo día 12, "De Sur a Norte" y DJ Nack.

Oktoberfest, el festival de la cerveza en la Pola, en imágenes / L.R.

En Lugones se ha preparado un gran evento en una carpa instalada en la Plaza de Europa, con 16 casetas "gastro" con propuestas para todos los gustos, cerveza alemana y mucha música, con la intención además de "hacer que sea un Oktoberfest Asturias, que es como se denomina, con una estética alejada de lo tradicional, más moderna y desenfadada", señala David Famos, organizador de este evento.

Entre los días 3 y 13 de octubre pasarán por el escenario "Eleven", "Delorean", "Spoiler", "Cassettres", "D-Rumba", "La versión de los hechos", Fran Juesas, "Los Mendezcatos", "Chusma Covers Band" y "De Sur a Norte". Todos los conciertos son gratuitos y comienza a las 20.00 horas, y acto seguido habrá sesión DJ con "RVS", Valerio Espina, Abel, Chely Camocha, Hugo Llamedo y Nacho Otero, a partir de las 22.00 horas.

Ambos eventos cuentan con el apoyo municipal e institucional del Ayuntamiento de Siero, y la idea es la de que "podamos complementarnos", apuntan los organizadores, que en principio pensaban en no coincidir. Pero una vez organizados los eventos, "esperamos llenar y cada uno tendrá su público, sin problema", afirman. Porque "lo principal es que la gente tenga la oportunidad de disfrutar".