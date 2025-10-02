Arranca el derribo de la antigua escuela de adultos: este es el plan municipal para el solar del centro de la Pola

Aún no hay un proyecto definido, pero lo que sí tiene claro el alcalde de Siero, Ángel García, es que el solar que quede tras la demolición de la antigua escuela de adultos de Pola de Siero "será un espacio público abierto para el disfrute de todos los vecinos". Los trabajos de derribo han comenzado este jueves, ante la atenta mirada de todos los usuarios de la estación de autobuses de la localidad y viandantes que pasaban por la zona. "¡Qué pena!", comentaban algunos.

Una vez que esté demolido, "veremos qué pide el solar", apuntó el regidor. La idea es "mantener una zona abierta y de espacio público para el disfrute de los ciudadanos". "Lo que intentamos es generar una Pola más bonita, más agradable, más hecha para las personas y poco a poco yo creo que lo estamos consiguiendo. Un proyecto encaminado a esa filosofía que tenemos desde el equipo de Gobierno de un Siero para vivir", añadió García.

El inmueble data, según el catastro, del año 1955. Antes de albergar el Centro de Educación para Personas Adultas (Cepa) Centro Oriente, fue utilizado como oficinas del mercado de ganados, hasta que éste fue trasladado a la zona este de la localidad a principios de los noventa del siglo pasado. Junto con el Paraguas de Sánchez del Río, que anteriormente albergaba la estación de autobuses, era una de las construcciones que aún subsistían de aquel espacio inicial. En este sentido, García recordó que "demoler aquella instalación para trasladarla a la plaza Olof Palme, fue la primera medida que se adoptó para mejorar el entorno y recuperar la construcción de Ildefonso Sánchez del Río", original de los años 70 y que fue rehabilitada por el Ayuntamiento en 2018.

Después de aquello, el edificio se convirtió durante unos años en las dependencias de la Policía Nacional, hasta que comenzó a utilizarse como escuela de adultos. La concejala de Educación, Eva Iglesias, explicó que "el edificio estaba ya en muy mal estado y recibíamos numerosas quejas por parte del equipo directivo y de los usuarios". Por ello, y tras una visita del propio Alcalde en septiembre de 2024 se optó por desalojar el centro y trasladar su labor al Instituto Río Nora, donde las personas adultas continúan su formación para obtener el graduado escolar en horario de tardes.

El regidor, que acudió a la zona acompañado de la edil de Educación, técnicos municipales y responsables de la empresa que está llevando a cabo la demolición, explicó que "hace unos días ya se procedió a al corte de los servicios y suministros existentes, el desmontaje de la carpintería, la retirada del mobiliario y la eliminación de instalaciones interiores, falsos techos y otros elementos, para poder llevar a cabo la ejecución de manera segura". También se llevó a cabo la retirada y la gestión de materiales con amianto, conforme a la normativa vigente. La demolición se ejecutará con medios mecánicos, seguida de la adecuación del terreno mediante la valorización de los materiales, terraplenado y acondicionamiento de la parcela. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 217.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.