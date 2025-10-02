La Banda de Música de Siero cumple cuatro décadas y lo festejará en noviembre con un concierto muy especial: "Somos esenciales"

Una gran fiesta, para el tradicional concierto de Santa Cecilia, el 21 de noviembre. Es lo que tiene preparada la Banda de Música de Siero, para celebrar sus cuatro décadas de vida. Una velada, en el Auditorio de Pola de Siero, con sorpresas, y con la incógnita de saber cuántos músicos se sumarán. Porque la Asociación Sierense Amigos de la Música (ASAM), la entidad que recuperó en la década de los ochenta la agrupación musical, ha hecho un llamamiento para que los músicos que la integraron en algún momento se acerquen. “Somos esenciales para dinamizar el concejo”, destaca Carlos González Presa, actual presidente de ASAM, sobre la importancia de que se mantenga activa y con fuerza la formación.

Actualmente la Banda de Música de Siero cuenta con medio centenar de integrantes, a los que se suman otra treintena en la Bandina, donde aparecen esos jóvenes que constituyen la cantera del futuro. “Tenemos que seguir trabajando para acercarnos a los más jóvenes. Ahora estar en banda se ve un poco viejuno, pero intentamos romper con esa imagen”, incide González Presa. “Hemos creado un canal de Youtube, estrenaremos pronto una página web y haremos viajes para fortalecer la convivencia”, enumera sobre algunas de las líneas en las que trabajan.

Embajadores de Siero

La historia de la actual Banda de Música se remonta a un periodo de inactividad y sin referencia musical en Siero. “Hay documentos que demuestran que había a finales del siglo XXI una Banda en Siero, que por diferentes razones desapareció”, detalla el presidente de ASAM. “Siero Musical, que celebró su centenario el año pasado, recuperó la Banda en 1924 con su creación, pero desapareció y mantuvo el Coro que tiene hasta hoy en día. Hubo a mitad del siglo pasado unos 20 años sin nada, hasta que unos vecinos se reunieron el 24 de diciembre de 1984 para sentar las bases de la recuperación. Nació la asociación y en 1985 ya volvíamos a tener Banda de Música en Siero, que se mantiene hasta ahora”, detalla Carlos González Presa.

Ensayo de la Banda de Música de Siero / Pablo Antuña

Bajo la presidencia Urbano Arregui Merediz se constituyó la Banda de Música, que tuvo a Alfonso Sánchez Peña como primer director, y durante 37 años, hasta que le relevó hace tres Emilio Huerta Villanueva. “Somos un poco como los embajadores de Siero, que lo llevamos allá por donde vamos. Una banda da servicio a la comunidad, dinamiza fiestas, da enseñanza y eso presta”, cuenta el actual presidente de la Asociación Sierense Amigos de la Música. “Siempre estuvimos en la vida de los pueblos. Últimamente las bandas se encuentra en esa incógnita de hacia donde van, y algunas hasta desaparecen. Y ya no es como antes que las orquestas se nutrían de la gente de las bandas. Pero hay que ser positivo, y adaptarse y buscar nuevas oportunidades cómo estamos haciendo para visibilizarnos”, enfatiza.

En ese nuevo escenario actual de renovación la Banda de Música de Siero ha llevado a cabo intercambios, como el de la Banda de Sabadell, que se acercó en mayo, y ahora les devolverá la visita en octubre, para la fiesta de la Virgen del Pilar. También trabajan desde ASAM con una escuela junto a la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Siero, para dar clases en Lugones o la Fresneda, e ir presentando algunos instrumentos. Y todo esto sin olvidar los conciertos, pasacalles o participación en procesiones, que hacen que cada año participen en algo más de una veintena de actividades.

Tradición familiar por el saxofón

Carlos González Presa, con apenas 33 años, muestra el relevo generacional que intentan trasladar a la Banda de Música. Aterrizó cuando tenía 7, siguiendo los pasos de Lin Presa, su abuelo, que también era saxofonista. Es uno de los integrantes de una banda que tiene a su componente más joven, con apenas doce años, y que tiene también entre sus integrantes a alguno que pasa de los 70.

Y cuatro décadas después, con el mismo entusiasmo, con cientos de músicos que han pasado sus filas, alguno ya dedicándose profesionalmente a nivel nacional, la Banda de Música de Siero sigue siendo una referencia, y también cuida su identidad. Por eso acercarse por su canal de Youtube permite descubrir dos piezas de pasodoble, muy autóctonas, como el “Carmin de la Pola”, de Joaquín Morales; o “Siero”, de Ricardo Dorado.