Cerveza alemana, mucha música en vivo y dieciséis casetas "gastro" en el Oktoberfest Asturias, que ya tiene sede y fechas

"Más que una fiesta, un fiestón". Con este lema se anuncia en las redes sociales el Oktoberfest Asturias, que tendrá lugar en Lugones desde este mismo viernes hasta el próximo 13 de octubre. La cita, que se celebrará en la plaza Europa de la localidad, contará con 16 casetas "gastro", música en vivo, game zone y una gran variedad de cervezas alemanas. El evento fue presentado este jueves por el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, que estuvieron acompañados de los organizadores, David Famos y Toño Piquero.

El regidor agradeció, en primer lugar, que los organizadores hayan apostado por llevar a cabo la fiesta de la cerveza en Lugones, además de su predisposición y colaboración. "Hace años que no se celebraba y creo todos teníamos ganas de volver a disfrutar de este evento en la localidad. Detrás de este tipo de actividades, hay un esfuerzo humano y económico muy importante, en un espacio que hemos generado precisamente para este tipo de citas. Lo que buscamos desde el Ayuntamiento es darle vida a la plaza y que sea un lugar de disfrute para todos los vecinos. Espero que les salga todo muy bien y que esta sea la primera de muchas ediciones", destacó.

David Famos comentó que "nos hemos querido diferenciar un poco, haciendo una estética más desenfadada y moderna y añadiendo DJ y música en directo todos los días". En este sentido, el evento contará con las actuaciones de Eleven, Delorean, Spoiler, Cassettres, La Versión de los Hechos, D-Rumba, Fran Juesas, Los Mendezcatos, Chusma Covers Band y De Sur a Norte, además de los disk jockeys Hugo Llamedo, Nacho Otero y RVS..

El horario es de lunes a jueves, de 18.00 a 00.00 horas, y de viernes a domingo de 12.00 a 02.00 horas. Las vísperas de no laborables será de 18.00 a 02.00 horas. El acceso al recinto será de carácter gratuito.