Fiesta de la Policía Nacional en Siero: los delitos informáticos crecen de forma exponencial, pero el concejo sigue siendo "muy seguro"

Asturias es la segunda comunidad autónoma con menos tasa de delincuencia de España, y Siero está yendo "muy bien ahora mismo, se han resuelto muchos casos pendientes". Eso sí, los delitos informáticos están subiendo "constantemente", y la IA hace que cada vez sean más difíciles de detectar. Así lo ha señalado este jueves la jefa de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, la inspectora jefa de la Comisaría de Pola de Siero, Ana Álvarez, en la celebración del patrón del cuerpo, los Ángeles Custodios.

Álvarez llamó a los ciudadanos a ser prudentes y no pinchar en enlaces desconocidos que les lleguen al móvil o al correo electrónico, porque "es increíble cómo están creciendo las estafas por Internet", y ante ellas es necesario tener un cuidado extremo: "Nunca un banco o una compañía eléctrica nos van a meter prisa, hay que acudir siempre a las fuentes oficiales para evitar estas situaciones", recomendó. Asimismo, se mostró especialmente satisfecha por la "baja tasa de delincuencia en Siero", a pesar del crecimiento poblacional de los últimos tiempos, y se felicitó por la colaboración ciudadana, que "nos ayuda a esclarecer muchos casos; es fundamental". Los delitos más comunes en el municipio son los referidos a hurtos, "cosas leves, hay muy pocas lesiones y apenas hay delitos graves", resumió la jefa accidental de la comisaría, en representación del jefe titular, Manuel Alberto Aragón, de baja médica.

Ana Álvarez llamó a los agentes a "sentirse muy orgullosos de lo que somos y representamos en la sociedad, del Cuerpo al que pertenecemos y del uniforme que vestimos", antes de reconocer a las familias "por ser el apoyo fundamental en un trabajo de incertidumbres, ausencias, renuncias y temores". También quiso homenajear a los policías jubilados, porque "habéis vivido cambios radicales en la Policía Nacional y habéis tenido la capacidad de adaptaros a ellos; sin vuestra experiencia y sabiduría el cuerpo no sería lo mismo". Y también quiso recordar con emoción "a los que nos precedieron y ya no se encuentran entre nosotros", con un sentido tributo a Avelino Álvarez, fallecido el pasado mes de febrero a los 57 años. "Te llevamos en nuestro corazón", resumió la inspectora jefa visiblemente conmovida.

En el acto se puso de relieve cómo la comisaría sierense cuenta con "un equipo estupendo que está trabjando en mejorar cada día, y la sensación de la ciudadanía es que vivimos en un concejo muy seguro. Que sientan que estamos ahí siempre para lo que necesiten", proclamó la responsable de un equipo compuesto en la actualidad por 98 agentes.

De ellos, dos fueron condecorados con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco: Rubén Rodríguez Alonso y Adrián Sabucedo Menéndez. "Sois un ejemplo de trabajo y entrega, de estar siempre dispuestos a arrimar el hombro y colaborar cuando se necesita", señaló la jefa de la comisaría.

Asimismo se entregaron cuatro metopas en señal de reconocimiento por la colaboración prestada: al centro comercial Carrefour Azabache de Lugones, "por la colaboración durante el apagón eléctrico ayudando a repostar a los coches policiales de Siero y Oviedo en su gasolinera", además de a la Agrupación Folclórica La Sidrina de Lugones y los coros de Argüelles y San Félix de Lugones, por sus actuaciones desinteresadas en los actos del bicentenario de la Policía Nacional el año pasado.

El regidor de Siero, Ángel García, dio las gracias "sinceras y de corazón" a los agentes por su labor en el concejo, y el párroco de Pola de Siero, Fermín Riaño, dirigió una oración al final del acto. "Hazlos invisibles ante quien desee hacerles daños", pidió el sacerdote en un acto coronado con vivas a España, el Rey y la Policía Nacional.