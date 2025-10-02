Pola de Siero acoge el primer Open de Asturias y el Open Nacional Interclubes de Fit Kid, con más de doscientos participantes

El Fit Kid está de moda. Esta disciplina, que aúna baile, gimnasia y acrobacia, cuenta con alrededor de dos centenares de participantes en la academia CandelArte de Lugones. Este fin de semana, la escuela celebrará el I Open de Asturias de esta disciplina que, además, se desarrollará paralelamente al Open Nacional Interclubes, con la participación de más de 200 menores llegados, además del Principado, de comunidades como Canarias, Murcia o Cataluña. Ambos eventos, cuentan con la colaboración del Patronato Deportivo Municipal de Siero que, además, es la única administración pública que ofrece esta disciplina dentro de su oferta anual de actividades.

La presentación contó con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento, Jesús Abad; el director del Patronato Deportivo Municipal de Siero, Virginio Ramírez; Alba Hernández-Mirueña y Daniel Expósito, de la organización de la organización del certamen; Luis Vañó, presidente de la Federación Española de Baile Deportivo, y Marga Paredes, coordinadora de la disciplina dentro de la entidad. Vañó señaló que "para nosotros es muy importante esta competición, porque estamos trabajando en dar un mayor empuje a la presencia de las especialidades de la federación en la zona norte". "Mientras que en Galicia está prácticamente desarrollado y en Cantabria están empezando, si conseguimos que en Asturias se empiece a trabajar con estas disciplinas vamos a hacer que también la práctica sea más fácil para ellos, reduciendo desplazamientos y contando también con el soporte de otros clubes", destacó.

El Open Nacional Interclubes dará comienzo el sábado, 4 de octubre, a las 16.00 horas con la presentación del campeonato. A lo largo de esa jornada, competirán las categorías de Dúo Base, Fit Dance, Dúo Promesas, Small Group y Big Group con la entrega de premios a partir de las 18.30 horas. El domingo por la mañana será el turno de las categorías Dúo Nacional, Small Group, Big Group, Showdance II y Showdance Open, que arrancarán sus actuaciones a las 9.30 horas y recibirán los galardones a las 10.45 horas.

La tarde estará dedicada al Open de Asturias, con sus diferentes categorías, que arrancará a las 14.30 horas y, tras un breve descanso de 18.15 a 18.45 horas, continuará hasta la entrega de premios a las 20.30 horas.

Además, de 11.15 A 14.15 horas, tendrán lugar Workshops de formación de mano de los monitores de las diferentes escuelas.