El PP niega el apoyo a los presupuestos municipales de Siero: "Ha sido imposible el acuerdo, las cuentas no son beneficiosas para los vecinos"

Aunque no lo necesita, pues gobierna con mayoría absoluta, el alcalde de Siero, Ángel García, pretendía un consenso casi total con respecto a las cuentas municipales del año que viene, ofreciendo al PP incorporar algunas de sus peticiones (con condiciones) y supeditadas a que no sólo apoyaran el presupuesto de 2026, sino también el de 2027 al entender que hay proyectos que no se podrían llevar a cabo en un solo ejercicio. El hipotético acuerdo con el PP no se ha materializado. El portavoz popular, Juan Luis Berros, ha señalado este jueves que "ha sido imposible".

"Lejos de beneficiar a los vecinos del concejo, lo único que pretende el actual equipo de Gobierno municipal el beneficiar al propio Alcalde en el año previo a las próximas elecciones municipales de 2027", ha afirmado Berros. tras denunciar que el ejecutivo socialista "no tiene en cuenta las necesidades de muchos colectivos que se verán afectados con el presupuesto que el equipo de gobierno plantea para el año que viene".

Según detalla el portavoz del PP, en las dos reuniones mantenidas con el alcalde y el primer teniente de alcalde, los populares pidieron que se aclarara si el aumento de ingresos de casi un 8 por ciento previsto se vería también reflejado en una subida de gastos "de igual cuantía, sobremanera en el Patronato Deportivo Municipal, que pretenden privatizar, o en la Fundación Municipal de Cultura, así como en las subvenciones a las asociaciones de mayores y hogares del jubilado, a entidades culturales, sociales y deportivas".

Los populares también se interesaron en conocer si habría una mayor inversión en los servicios municipales "claramente desatendidos", como "el servicio municipal de aguas, iluminación, obras o la Policía Local", detalla Berros. Del mismo modo, instaron al equipo de gobierno a explicar "por qué siguen congelando los entre 20 y 30 millones de euros que están depositados en entidades bancarias sin un fin atendible a mejoras e inversión en el concejo". El portavoz del PP afirma que salieron de las reuniones sin respuestas concretas a sus inquietudes, y lamentaa "el silencio absoluto que guardó el equipo de gobierno" cuando no "la justificación de sus decisiones con malos argumentos".

El Partido Popular había pedido a cambio de su apoyo a las cuentas del año que viene "la solución de necesidades urgentes del concejo y grandes inversiones" entre las que se encontraban la construcción de un nuevo parking en superficie y gratuito en la Avenida de Gijón de la Pola, la incorporación de las numerosas cooperativas de aguas del concejo a la red general municipal en condiciones económicas ventajosas para sus miembros, la construcción de una plaza cubierta de similares condiciones de la de Pola de Siero en Lugones, la recuperación de la pasarela del Carbayu a Lugones, la construcción de la acera y carril bici desde el Centro de Salud de Lieres hasta la rotonda del Bar Montes y la apertura de oficinas del consumidor en Pola y Lugones.

El PP defiende que sus propuestas "se ajustan a las necesidades reales que presenta el municipio" y que su voluntad "siempre fue la de alcanzar un acuerdo justo para los sierenses y no la de entregar un cheque en blanco al Alcalde".

Ante la "falta de voluntad" del equipo de gobierno de Siero para negociar las peticiones formuladas por el PP, Berros defiende que "no podemos apoyar los presupuestos del año 2027 por, y en primer lugar, no ofrecer plazos ni cifras concretas, pretendiendo sólo el Alcalde atar y comprometer unos presupuestos electorales de esencial importancia para su reelección". "El Alcalde deberá explicar de una forma convincente a los vecinos de Siero, por qué sabiendo de todas las necesidades y demandas expuestas, no las ha atendido hasta el momento y sólo lo pretende hacer, demorándolo en el tiempo para obtener rédito electoral y personal", zanjó.