Podemos arremete contra la política de vivienda en Siero: "Fomenta que se especule y la compra de segundas residencias por parte de grandes inversores"

Podemos Siero ve "con preocupación" los últimos anuncios realizados por el equipo de gobierno, del PSOE, en los que, a su juicio, "deja clara su apuesta por precarizar la vivienda". "Por un lado, ha decidido organizar una jornada en un club de inversión de activos inmobiliarios de Málaga", señalan. "De esta forma, junto a la Federación Asturiana de Empresarios y la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) se fomentará que se especule en Siero comprando viviendas para segunda residencia por parte de grandes inversores". Por otro, y también "en colaboración con la CAC, se propone modificar los bajos para convertirlos en vivienda, una reforma del Plan General de Ordenació Urbana (PGOU) de la que se encargará la propia Confederación, que presentará toda la documentación y que el PSOE ve adecuada". "Se harán modificaciones legales del PGO para que una entidad privada concreta pueda llevar a cabo su desarrollo urbanístico, algo que actualmente la normativa de Siero no permite", resaltan desde la formación morada.

Por último, la formación asegura que "el teniente de alcalde nos ha confirmado que los presupuestos de 2026 no contemplarán partidas para poner toda la vivienda propiedad del ayuntamiento en el mercado y comenzar el desarrollo de vivienda pública municipal".

Tras analizar estas medidas, Silvia Tárano, concejala de Podemos, apunta que "no tiene sentido ir a un club de negocios de Málaga a buscar inversores que compren segundas residencias en el concejo, cuando no se logra dar soluciones a los problemas de vivienda que ya se tienen en nuestro municipio". La edil añade que "el Alcalde está más cerca de un comercial de inmobiliarias que de alguien que defiende el acceso a la vivienda para todas las personas".

"Esta propuesta de convertir bajos en viviendas será el remate al comercio local, que verá cómo sus locales pasan a ser más rentables convertidos en vivienda precaria que manteniendo el uso actual", añade Tárano.

"No se puede separar el apoyo del presupuesto 2026 de estas líneas de ataque a la vivienda”, defiende Gustavo Forcelledo, coordinador de Podemos en Siero, quien también asegura que "no hablaremos de ninguna otra partida si no está sobre la mesa una propuesta que, desde el ámbito municipal, busque atajar este grave problema social".