La cadena española de cafeterías y pastelerías de moda en toda España aterriza en Parque Principado y llega junto a otro conocido bar

El centro comercial Parque Principado de Siero está de estreno y con novedades que van a dejar muy buen sabor de boca a los visitantes.

Parque Principado amplía su oferta de restauración con la llegada de cuatro nuevos espacios gastronómicos. Además, en plena campaña de otoño, también confirma el desembarco de tres nuevas marcas de moda. "Las últimas aperturas, además de enriquecer nuestra oferta comercial, han generado 78 empleos directos", apunta Fernando García, director del centro comercial.

En este sentido, Brasayleña, Vezzo, Manolo Bakes y Harry The Coffee Collective se suman a la oferta gastronómica. La primera de ellas llega con un concepto inédito para los amantes de la carne. Los maestros churrasqueros sirven directamente en la mesa y los clientes pueden probar y repetir los diferentes cortes tantas veces como quieran. La tradición de la cocina italiana es protagonista en Vezzo. El café de especialidad es cosa de Harry The Coffee Collective,

A estas novedades gastronómicas, se suma la inauguración de Manolo Bakes con sus famosos Manolitos.

La compañía de bollería Manolo Bakes, cuyo principal producto son unos mini-croissants denominados popularmente "manolitos", suma con esta incorporación su tercera tienda en Asturias tras la apertura la de Oviedo y otra Gijón.

El local de Oviedo se ubica en la calle Uría y el de Gijón, en la calle Menen Pérez, en Begoña.

Nacida en 2017, Manolo Bakes pertenecía originalmente a la familia Manzano, de Colmenar Viejo, y este año vendió el 28% de su participación al fondo británico VGO Capital. La cadena sigue en proceso de expansión tras el éxito cosechado por sus productos en los lugares donde ya ha abierto.

En cuanto a moda, Columbia abrió este jueves sus puertas con su primera tienda propia en Asturias. New Era es la segunda novedad comercial que ha llegado esta semana. Parque Principado también presenta la reciente apertura de Koröshi.