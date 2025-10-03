La Fresneda ya tiene fecha para inaugurar la rampa de acceso a la plaza Mayor: esta es la previsión municipal

La rampa de acceso a la Plaza Mayor de La Fresneda, en Siero, desde la calle Parque Alfonso X El Sabio será por fin una realidad. La construcción de esta infraestructura era una demanda vecinal desde hacía años, por cuestiones de accesibilidad y seguridad de los residentes en la zona. El concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez, acudió a visitar el inicio de los trabajos acompañado de Alejandra Cuadriello y Tony Gómez, concejala y presidente de la PVF, respectivamente; técnicos municipales y el responsable de la empresa adjudicataria.

El proyecto, que llevaba aparcado tres años, ha podido ejecutarse gracias principalmente a la adquisición de la parcela por parte del Ayuntamiento en septiembre de 2023. En aquel momento, el Consistorio llevó a cabo una operación con la constructora Los Álamos, propietaria del terreno, para que pasara a ser de titularidad municipal a cambio de entregar otra parcela de unos 800 metros ubicada en una zona verde al oeste de la Avenida Principal. "Una vez realizada esta operación hubo que realizar cambios en el proyecto que se había realizado en un primer momento y también en la partida presupuestaria, por la subida de precios de los materiales", explicó Cuadriello. Por eso, "la ejecución ha tardado más de la cuenta en poder llevarse a cabo". Además, destacó que "en un primer momento, estaba contemplado que la rampa ocupara prácticamente toda la parcela". Ahora, ocupará menos de la mitad, "de manera que podemos aprovechar para adecuar la zona libre como un lugar de esparcimiento para los vecinos".

La rampa se diseñará en cuatro tramos, con longitudes que varían entre 5,4 y 9 metros, con una pendiente máxima del 8% y un ancho de 1,8 metros, cumpliendo con la normativa de accesibilidad. La construcción incluirá muretes de hormigón armado con acabado pulido, barandillas y pasamanos de acero galvanizado, además de un sistema de alumbrado LED empotrado en el muro de hormigón para iluminar el recorrido.

Los trabajos a realizar incluyen excavación y relleno para ajustar la pendiente de la rampa, la construcción de los muretes de hormigón, la instalación de las barandillas, el sistema eléctrico para la iluminación y la instalación de un sistema de drenaje para aguas pluviales mediante rejillas y canaletas. Además, se repondrá el césped afectado por las obras.

Javier Rodríguez apuntó que "la instalación en esta parcela fue la opción más adecuada teniendo en cuenta todos los aspectos técnicos". Debido a las limitaciones del entorno, con edificaciones consolidadas y zonas de paso de dimensiones reducidas, no era viable situar la rampa dentro de la plaza.

Durante la visita, el edil explicó que "se trata de una actuación solicitada desde hace tiempo por la Plataforma Vecinal de La Fresneda. No pudo acometerse el año pasado debido a distintas gestiones administrativas que retrasaron su puesta en marcha. Este año tuvimos que suplementar la partida presupuestaria para poder llevarlo a cabo y esperamos que la obra esté finalizada antes de que concluya el 2025".

La actuación cuenta con un presupuesto de 89.922,19 euros y un plazo de ejecución de tres meses.