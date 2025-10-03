Este es el local de Siero que ha conseguido su primera estrella Top Cocktail Bars: "Es un trampolín para darnos a conocer"

Top Cocktail Bars ha entregado sus premios en el Teatro Magno de Madrid este lunes y el local El Patio de Butacas de la Pola se alzó con una Estrella Top Cocktail Bars, convirtiéndose así en el primero del Principado en obtener esta distinción.

Tania López y Alberto Díez, socios y gerentes de varios establecimientos en la capital del concejo, aseguran que "para un local hostelero como el nuestro, ubicado en una población tan pequeña como Pola de Siero, este galardón es un trampolín para darse a conocer, para atraer a nuevos clientes que quieran probar nuevas formas de entender la gastronomía líquida".

Al jurado ha valorado el concepto del local poleso: "Desde sus cócteles elaborados con producto local, hasta las nuevas metodologías incorporadas al trabajo en barra, su concepto de recolección, de sostenibilidad, de cuidado del producto, de la transformación a través de técnicas de cocina tradicional e innovadora, su ambiente o la actitud del personal".

Las coctelerías asturianas Varsovia, de Gijón, y Mala Saña, de Oviedo, se alzaban también entre las menciones especiales de la guía que recoge las mejores barras de cocteleria en España y Portugal.