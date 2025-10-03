Lugones acogerá la I Feria de Salud Mental: "El objetivo es cuidar el bienestar emocional de todos los ciudadanos a través de la prevención".

Lugones (Siero) acogerá la I Feria de la Salud Mental, organizada por el Gobierno de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Siero. La finalidad es mostrar a la población el trabajo que las administraciones públicas y las entidades sociales llevan a cabo para mejorar el bienestar y el cuidado de las personas con la participación de 28 entidades tanto públicas como privadas. Con esta iniciativa, que se celebrará el 17 de octubre en el Centro Polivalente de la localidad con motivo del día mundial dedicado a este tema, se busca mostrar a la ciudadanía que la salud mental se construye de forma colectiva.

La presentación del acto contó con la presencia de la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, y la responsable del servicio de planificación en Salud Mental de la Consejería de Salud, Purificación Saavedra. La edil recordó que "el pasado 23 de julio, Siero se sumaba al Pacto de la Salud Mental en el Principado de Asturias y estamos muy agradecidos de que la Consejería de Salud haya pensado en nuestro concejo como lugar para celebrar esta primera feria".

Siguiendo el modelo de la feria de Salud convocada en junio en Laviada (Gijón), el Centro Polivalente Integrado (CPI) de Lugones/Llugones, en Siero, acogerá una jornada en la que se compartirán experiencias y proyectos promovidos por administraciones y entidades. Purificación Saavedra explicó que "el foco de esta feria tiene que ver con poner encima de la mesa y poner en valor a todos esos actores sociales, a todas esas entidades, a todos esos organismos públicos que están trabajando en la prevención, que están trabajando en el ámbito comunitario y que demuestran día a día que mejorar la salud mental de la población, cuidar a las personas, promover entornos donde la gente se sienta cuidada, apoyada y genere redes de apoyo es una cuestión de todos y es una cuestión en la que todos podemos aportar nuestro granito de arena.

La jornada arrancará a las 10.00 horas con la inauguración oficial de la feria de mano de la concejera de Salud, Concepción Saavedra, y el alcalde de Siero, Ángel García, y se prolongará hasta las 14.30 horas. Incluirá, además, una representación teatral de la Escuela Municipal de Teatro de Gijón, con la participación de la Asociación Los Glayus, y la entrega de premios del II Concurso de Carteles de Salud Mental.

El evento contará con 28 estands para dar a conocer al público las experiencias que se están desarrollando en su entorno próximo, además de para intercambiar ideas y experiencias, siempre con la prioridad de la prevención. Además, el centro polivalente acogerá la proyección de un documental, al que seguirá un diálogo entre Mercè Torrentallé, presidenta de la Federació Salut Mental Catalunya, y Rubén Herrero, representante del Comité en Primera Persona de Afesa Salud Mental Asturias.

La salud mental aún continúa siendo un tema tabú en la sociedad. "Estamos viendo como cada vez más a menudo en los medios de comunicación se habla sobre ello, en foros políticos, en foros sociales. Pero yo creo que eso tiene una doble vertiente", indicó Saavedra. Por una parte, "se están normalizando ciertas dificultades de salud mental que corresponderían con lo que llamamos trastornos mentales comunes, pero, por otra parte, se sigue estigmatizando a aquellos con trastornos mentales más graves y que necesitan una mayor red de apoyo".

Son eventos de este tipo, se "aspira a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del papel que tiene cada persona en la salud mental individual y colectiva, y en la garantía plena de derechos de aquellos que tienen una discapacidad psicosocial", concluyó Purificación Saavedra.