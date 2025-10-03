Lugones acogerá el primer espectáculo musical inclusivo para niños con necesidades especiales: todos los detalles del evento

Desde el club Ceactivo, Autismoastur y ADPA, la Asociación por los Derechos de Personas con Autismo (ADPA), continúan trabajando para que los eventos que se desarrollan en Asturias sean inclusivos. En este sentido, las tres entidades han anunciado la representación de un evento musical infantil que podrán disfrutar también niños con necesidades educativas especiales. Se trata del espectáculo "Vaiana", que tendrá lugar en el Centro Polivalente Integrado de Lugones (Siero), el próximo 11 de octubre, a las cinco de la tarde.

La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración de estas asociaciones con la empresa organizadora del evento, Vol Music Events, y la Fundación Municipal de Cultura de Siero. Además, destacan que "desde el Ayuntamiento se han mostrado receptivos y colaborativos, algo que es de agradecer".

El espectáculo se convierte así en el primero de estas características en celebrarse de una manera inclusiva, no solo en Siero, sino en Asturias. Por eso, la experiencia se tratará de una prueba piloto en el que se reservarán un total de doce plazas para menores con diversidad funcional. Entre las medidas que se adoptarán para mayor comodidad de estos asistentes se encuentran "el acceso prioritario, localidades reservadas en filas de fácil salida y un encuentro con los artistas al finalizar el espectáculo", indican.

Todos aquellos que estén interesados, deberán ponerse en contacto a través del correo electrónico ocioyaccesible@gmail.com indicando el nombre completo del niño y el número total de asistentes que le acompañan. El precio es de 18 euros por persona, que deberán abonarse por bizum en el número de teléfono 629 87 63 54 con el concepto "evento Vaiana Lugones 11-10-26".

El objetivo es claro. "Solo queremos que estos niños puedan disfrutar de las actividades propias de su edad igual que el resto", destacan los promtores. Además, "es una buena forma de que la sociedad también sea consciente de que existen, de que tienen también derecho a pasarlo bien y de que también sean capaces de adaptarse un poco a sus necesidades", añaden.

"Será una experiencia inolvidable y el apoyo de la comunidad permitirá que sigan organizando más eventos de este tipo", concluye la organización.