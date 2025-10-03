Siero logra 5,2 millones de la UE para el plan urbanístico del oeste de la Pola: estas son las actuaciones previstas

Un gran parque, zonas verdes, espacios para pasear, parques infantiles para distintos tramos de edad, pista de skate y un aparcamiento. Son algunas de las características del proyecto de regeneración urbana que se acoge bajo el nombre "Siero: equilibrio urbano y natural" y para el que el Ayuntamiento ha conseguido 5.207.252 euros de la convocatoria para la asignación de financiación con fondos Feder a los Planes de Actuación Integrados (PAI) de las entidades locales.

El proyecto, que tiene en la creación de un gran parque con zonas verdes y de paseo en el ámbito del antiguo matadero una de las actuaciones estrella, incluye diversas intervenciones para integrar y "humanizar" un entorno en el que se localizan la plaza del Paraguas, las escuelas infantiles Peña Careses y el área de la estación de autobuses y las calles adyacentes, además del entorno del entronque con el acceso a la Autovía Minera.

Se trata de un conjunto de actuaciones que requieren una inversión superior a los 9 millones de euros. Por un lado, se encuentra el proyecto "Siero integrado a su entorno- Parque del Oeste", valorado en 7.046.962 euros y que tiene como objetivo fortalecer la cohesión mediante la regeneración de la zona oeste, especialmente en el antiguo matadero y crear un aparcamiento disuasorio. El segundo, "Pola Oeste como espacio de convivencia. Plaza del Paraguas", supone una inversión de 725.167 euros y persigue revitalizar el espacio público y mejorar la seguridad peatonal, especialmente para niños y jóvenes, dada su proximidad a centros educativos.

Por último, "Siero cercano a su ciudadanía", con un presupuesto de 1.167.500 euros, tiene como objetivo reducir la brecha digital y promover la inclusión social mediante herramientas tecnológicas y programas formativos.

El alcalde de Siero, Ángel García, manifestó que la llegada de fondos de la UE "es excelente para el concejo y viene a avalar el trabajo que se hace desde el Ayuntamiento para captar este tipo de ayudas, algo que no es fácil. Como ya adelantamos, muchas de las actuaciones incluidas estaban ya previstas, por lo que, ahora, ese dinero lo podremos destinar a otros proyectos". Finalmente, recordó que "desde que accedimos al gobierno en 2015 hemos ido poco a poco colocando las piezas de modernización de la Pola que queremos ofrecer a los ciudadanos".