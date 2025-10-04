La asociación vecinal de La Fresneda estrena junta: "Tenemos muchos proyectos para la urbanización, manteniendo la esencia"
Recuperar la San Silvestre, un Halloween menos masificado y un amagüestu popular, entre las iniciativas de la nueva directiva presidida por Sara Orille
lucía RodríGUEZ
Sus hijos, todos ellos en edad escolar, han sido la principal motivación para que Sara Orille, presidenta; Alfonso Iglesias, vicepresidente; Antonio Fueyo, tesorero; Marcos Prendes, secretario, y Lydia Elguezabal, Víctor Ruera y Gerardo Arias como vocales, asumieran la dirección de la Asociación de Vecinos de La Fresneda (Siero). "Queremos mantener la esencia de la entidad, que tengan actividades, que se pueda disfrutar de La Fresneda y convivir en una comunidad", explica Orille.
Los miembros de la nueva junta directiva tomaron el relevo de la entidad en una asamblea celebrada el jueves 25 de septiembre en el Centro Cultural de la urbanización y ya tienen una gran actividad por delante. "Queremos recuperar la fiesta de Halloween para La Fresneda. Creemos que en los últimos años se nos ha masificado por la afluencia de público de una forma desmesurada. Antes, los niños podían salir a pedir caramelos con tranquilidad, pero ahora, con la cantidad de gente que hay ,e s prácticamente imposible. Así que queremos hacer una fiesta más de los vecinos", explica Orille.
El equipo directivo se ha propuesto como objetivo "organizar actividades, fomentar la participación, crear espacios de encuentro y fortalecer la convivencia". Es por ello que, además de dar continuidad a las actividades que ya se venían haciendo, "tenemos intención de recuperar otras, como la del club de lectura y la carrera de San Silvestre, siempre y cuando los vecinos estén interesados en participar".
Añaden, además, que "también queremos poner en marcha talleres creativos, charlas de interés general, actividades culturales y encuentros familiares que fomenten la convivencia". Su intención ahora mismo es "empezar con proyectos sencillos pero constantes, que sirvan como punto de encuentro y, poco a poco, ir ampliando la oferta en función de las ideas y necesidades que vayan surgiendo".
Entre las novedades que tienen intención en incluir en el calendario festivo de la urbanización se encuentran "un amagüestu con una exhibición de mayado de sidra, una carrera popular, e incluso, una ruta ciclista". "Algunas las vamos a lanzar ya y otras requieren de una mayor planificación y se quedarán para 2026", detallan.
"La mayor necesidad es reforzar la implicación vecinal y, por eso, nos esforzaremos en facilitar, escuchar y dar visibilidad a todas las propuestas que puedan mejorar la vida en La Fresneda", subraya Orille, para avanzar que "trabajaremos con transparencia, impulsaremos proyectos vecinales y fomentaremos la participación de los vecinos". "Queremos que cada voz se escuche y que la asociación sea un espacio vivo para mejorar nuestro entorno juntos", concluyen.
