Éxito en la ruta motera del sábado en el XII Motoencuentro Solidario de Siero: alcanzados los 500 inscritos
La salida hacia Nava congregó a centenares de participantes y la organización se muestra satisfecha con la buena acogida
Pola de Siero
La jornada del sábado del XII Motoencuentro Solidario, que se celebra este fin de semana en Pola de Siero, vivió esta mañana uno de sus momentos más esperados con la primera de las salidas, rumbo a Nava.
Centenares de participantes recorrieron juntos la ruta turística antes de regresar a la villa para continuar con las actividades previstas, entre ellas la parrillada popular, los juegos infantiles y las exhibiciones de acrobacias sobre dos ruedas.
El vicepresidente de la asociación organizadora, “Solidaridad sobre Ruedas”, Antonio Bernardo, destacó el gran ambiente vivido en la cita y confirmó que ya se alcanzó la cifra de 500 inscritos, lo que consolida el éxito del encuentro en su primera edición en Siero.
