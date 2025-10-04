Lugones estrena con fuerza y gran ambiente el Oktoberfest Asturias: "Habrá que venir varios días para probar todas las cervezas"

"Habrá que venir varios días, y con la cartera llena, para probar todas las cervezas". Entre risas, pero con entusiasmo y "encantados de la vida" con una nueva propuesta lúdica y gastronómica, el grupo que integran Rocío Fernández, Javi González, Beatrz González y Sonia Álvarez, vecinos de Lugones, disfrutaron de la inauguración del Oktoberfest Asturias. Un festival con cerveza alemana, mucha música en vivo y dieciséis casetas "gastro", que se extenderá hasta el próximo 13 de octubre en la plaza de Europa, un espacio relativamente nuevo, que los vecinos también aprovecharon para reivindicar que tenga más uso, con actividades y propuestas de ocio, de forma más frecuente.

"Estaría bien que se aprovechase con más actividades, especialmente para los niños", incidieron Iván Serrano, Ángel Prieto y Gustavo Pérez, acompañados de sus hijos, en una mesa que aprovecharon para hacer tardeo, y dar inicio al fin de semana. "En Llanera hay más propuestas, sería interesante que en Lugones tengamos más, que desde el Ayuntamiento se pongan facilidades y se colabore para tener más actividades", subrayaron, acompañados de los pequeños Carlota Serrano, Lucas Prieto, Daniela Prieto, Lucía Serrano, Martínez Pérez y Sara Pérez. "Nos lo pasamos muy bien aquí", concidieron todos ellos, dentro de un espacio en el que hay también una noria y zona de juegos.

Hasta el 13 de octubre

El Oktoberfest Asturias cuanto con acceso gratuito, y tiene un horario de lunes a jueves, de 18.00 a 00.00 horas, y de viernes a domingo de 12.00 a 02.00 horas. Además las vísperas de no laborables será de 18.00 a 02.00 horas. "Está super bien montado, con gran ambiente, iluminación, música y cervezas que están muy buenas", reflejó Sonia Álvarez, que también reclama que próximamente "alguien se anima a montar un evento en torno a la sidra".

Por la izquierda, Miguel Rodríguez, Chloé Rodríguez, Andrea Pedrayes, Noelia Pedrayes y Manuel Menéndez. / P. A.

"Está guapo el ambiente, todo lo que sea poner cosas nuevas está genial", destacaron Miguel Rodríguez y Andrea Pedrayes, que fueron en familia junto a su hija Chloé Rodríguez, que tenía también en la misma mesa a sus tíos Noelia Pedrayes y Manuel Menéndez. "La primera sensación es positiva, hay que darle una oportunidad al evento. Mi única duda es que es muchos días, veremos cómo resulta entre semana. No se trata de poner por poner cosas, pero es muy bien recibido, y habrá que ver si se puede aprovechar también esta plaza para otras cosas", reflexionó Menéndez.

Este festival de la cerveza es el primero que se podrá disfrutar este mes de octubre en el concejo de Siero. Porque en La Pola habrá otro del 10 al 13 de octubre, que hace que con la llegada del otoño Siero sea un paraíso cervecero.