El Ayuntamiento de Siero asfalta un camino de La Foyaca en la parroquia de El Cuto

La parroquia de El Cuto cuenta ya con la renovación finalizada de un camino de La Foyaca, tras acometerse las obras de aglomerado, en un tramo de unos 210 metros de longitud. Esta actuación, enmarcado en el contrato de mantenimiento de caminos, ha supuesto una inversión de 10.000 euros. El Ayuntamiento, dentro de esta partida para mantener caminos, cuenta con una dotación anual de 360.000 euros, que se reparte para diversas actuaciones por todas las parroquias del concejo.

Alejandro Villa, concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, visitó la zona para comprobar el estado final de las obras, junto a algunos vecinos.