IU y la Plataforma de La Fresneda apoyan las cuentas de Siero para 2026 (y ya hay fecha para aprobarlas)

"Nuestro compromiso es claro: cada euro público, al servicio de derechos y soluciones. Hemos encontrado sintonía para trabajar con rigor, sin anuncios prematuros y con la vista puesta en resultados medibles". Son palabras de Teresa Álvarez, portavoz de Izquierda Unida (IU) de Siero, tras firmar este sábado un pacto con el gobierno socialista, que tiene mayoría absoluta, para apoyar los presupuestos de 2026. La Plataforma Vecinal de La Fresneda también dejará hoy por escrito su respaldo a la propuesta, a cambio de diversas inversiones en la urbanización. IU y la Plataforma ya apoyaron las cuentas en ejercicios precedentes.

"Una política que refuerce la coordinación con el gobierno de Asturias para facilitar el acceso a una vivienda digna. Esto es una prioridad real y, desde hoy, empezamos a trabajar conjuntamente en la búsqueda de suelo y en la actuación de mecanismos que nos permitan impulsar vivienda pública y protegida en el concejo, con una correcta planificación y con pasos verificables", subrayó Teresa Álvarez.

Por su lado, el alcalde, Ángel García, aseveró tras la firma con IU que "tenemos un compromiso claro y una agenda común para actuaciones en materia de vivienda, que incluyen la búsqueda de suelos de titularidad municipal donde poder edificar para poder hacer un plan ambicioso de edificación de nuevas viviendas especialmente para los jóvenes y la clase media trabajadora". "Desde el Ayuntamiento de Siero pondremos todos los recursos que sean necesarios para conseguirlo, aunque llevará tiempo" añadió.

El refuerzo de los servicios sociales, un mayor impulso del deporte y la cultura y un plan de movilidad universitaria entre Oviedo, Gijón y Siero son otras de las claves del acuerdo, tercero consecutivo al que el PSOE llega con IU.

El regidor desveló que el capítulo de inversiones de las cuentas está dotado con 13.231.500,47 euros. Entre las actuaciones está "el bulevar de Lugones, el parque periurbano y el aparcamiento en altura de la Pola, de carácter plurianual", señaló García. "Se incorpora, además, una partida para la avenida de Gijón de Pola de Siero, que deberá verse incrementada con remanentes para poder licitar el proyecto aprobado el viernes en Junta de Gobierno y que era otro de nuestros compromisos", añadió.

El portavoz del PP, Juan Luis Berros, hizo pública esta semana su decisión de no apoyar los presupuestos. García lamentó que los populares "non han querido sumarse, no porque el documento no recogiese sus propuestas, sino porque, según ellos, estratégicamente no les conviene". García añadió que se siente "muy satisfecho del trabajo y el esfuerzo que hemos hecho, más allá de las diferencias que tenemos con el PP, que creo que no ha estado a la altura".

Este lunes se celebrará una comisión de Hacienda sobre los presupuestos, que irán a un pleno extraordinario el próximo jueves.