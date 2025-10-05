Once años consecutivos de acuerdos presupuestarios en Siero: la Plataforma de La Fresneda apoya las cuentas de Ángel García desde 2015

El alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), ha firmado esta mañana con Alejandra Cuadriello, concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, el acuerdo presupuestario del Ayuntamiento para el ejercicio de 2026, que asciende a 70.686.346 euros en su conjunto, incluyendo las cuentas del propio Ayuntamiento, la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y el Patronato Deportivo Municipal (PDM). Las cuentas del consistorio alcanzan los 68.300.700,33 euros, lo que supone un incremento del 17,67% respecto a 2025. La FMC contará con 2.947.909,87 euros (+2,78%) y el PDM con 5.566.500,00 euros (+3,01%).

El capítulo de inversiones previsto está dotado con 13.231.500,47 euros, destinado a 54 actuaciones en distintas áreas del concejo, entre ellas el bulevar de Lugones, el nuevo aparcamiento en altura de Pola de Siero y diversas mejoras en materia de saneamiento y abastecimiento de agua. Además, se mantendrán congelados los impuestos, tasas y precios públicos municipales para el próximo ejercicio.

Durante la rueda de prensa posterior, el Alcalde ha destacado la colaboración con la Plataforma Vecinal de La Fresneda como ejemplo de política útil y centrada en el bien común: “Gracias a la plataforma de La Fresneda, por esa forma de hacer política, una política útil. Al final, todos estamos aquí para defender y conseguir lo mejor para nuestros vecinos y vecinas. La Fresneda, más allá de tener muy definida su representación en la urbanización, siempre ha tenido una visión amplia. Este no es solo un presupuesto para La Fresneda, sino para todo Siero, y siempre hemos contado con su apoyo.”

Al referirse al recorrido conjunto en materia presupuestaria, ha puesto en valor la continuidad de los acuerdos: “Este es el presupuesto número once que firmamos conjuntamente. Empezamos en 2015, y desde entonces no hemos fallado ningún año. Creo que once presupuestos entre dos partidos distintos es algo difícil de encontrar en España. Es una muestra clara de confianza, lealtad, compromiso y de una buena relación política e institucional.”

También ha querido subrayar su voluntad de mantener acuerdos más allá de su mayoría absoluta: “A pesar de gobernar con mayoría absoluta, siempre me ha gustado que otros partidos se sumen al presupuesto y a los acuerdos del día a día en el Ayuntamiento. La Fresneda es muy importante para Siero, aunque algunos traten de criticar o atacar cualquier actuación que se impulsa allí. Para nosotros, como equipo de gobierno, es un núcleo fundamental: es el tercero en población y eso lo dice todo.”

Respecto a los logros alcanzados gracias a esta cooperación, mencionó algunos de los hitos más relevantes: “Desde que comenzamos con estos acuerdos, La Fresneda ha crecido y ha mejorado en servicios. Hemos logrado avances históricos como el instituto o la pasarela peatonal que la conecta con Lugones. Son dos infraestructuras distintas, pero fundamentales para los vecinos. Cuando uno mira atrás, puede ver que esta colaboración ha dado resultados extraordinarios. Estas inversiones han sido las más importantes, pero también se ha avanzado en aspectos del día a día: zonas verdes, recogida de basura, limpieza viaria, mantenimiento de parques e infraestructuras... Solo hay que dar una vuelta por La Fresneda para ver su buena salud y cómo ha mejorado.”

Sobre las perspectivas de futuro, se reafirma en el compromiso de continuidad: “El compromiso que hoy firmamos ratifica que seguiremos trabajando en esta línea en 2026. Hay actuaciones que quizás no destacan tanto por su importe, pero que forman parte de ese esfuerzo constante por seguir invirtiendo y mejorando cada año.”

Finalmente, ha hecho referencia a una mejora especialmente significativa en términos de movilidad: “No quiero olvidarme de otra mejora clave: la conexión de transporte público entre La Fresneda, Lugones y Parque Principado. Era una demanda histórica que ya hemos puesto en marcha y que seguiremos consolidando. Creo que cuando dejemos la política, podremos decir con orgullo que hemos sido capaces, como equipo de gobierno y como concejala de La Fresneda, de cumplir con los grandes retos que tenía la urbanización.”

Un nuevo parque infantil en la zona norte de la urbanización ha sido la principal petición de la Plataforma para llegar a un acuerdo. "Es un área que está actualmente en expansión y, aunque la constructora encargada de las promociones ha reservado un espacio a modo de plaza, no es suficiente para todos los nuevos vecinos que se están trasladando a esas viviendas, que suelen ser familias con niños", explicó la concejala.

Cuadriello también ha solicitado que se destine una partida económica a la renovación de los trece puentes de madera que se encuentran en las diferentes zonas verdes de La Fresneda y varios compromisos en materia de movilidad.

