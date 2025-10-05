Siero ultima la adjudicación de la obra del nuevo acceso a Parque Principado: tres empresas optan al contrato

Siero pisa el acelerador para adjudicar cuanto antes la obra de la nueva rotonda de Granda Oeste, destinada a la mejora del acceso a ese área industrial y a la zona comercial de Parque Principado en Paredes desde la autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64). Transcurrido poco más de un mes desde que el Ministerio de Transportes dio luz verde a la ejecución del proyecto por parte de la administración municipal, los técnicos del Consistorio están estudiando ya el contenido de las ofertas presentadas por las tres empresas que han concurrido al proceso de licitación. Una vez analizadas, los informes serán remitidas a la mesa de contratación para que haga la propuesta oficial de adjudicación, que, dada la agilidad administrativa del Ayuntamiento, podría quedar cerrada a lo largo de este mes. De esta forma, se cumpliría el objetivo de tener lista la nueva rotonda a mediados de 2026. El proyecto diseñado por el Consistorio tiene un presupuesto de 827.000 euros y fija en seis meses el plazo de ejecución global de los trabajos.

La reforma del enlace de Granda Oeste (salida 30 de la A-64), modificará el acceso desde la autovía a la zona industrial y al área comercial de Paredes. Está prevista la construcción de una nueva glorieta en el brazo norte de ese acceso, lo que "permitirá mejorar los movimientos de tráfico hacia Viella, Granda oeste y Colloto, especialmente del tráfico que circula por la A-64 en sentido Oviedo, y en menor medida, del que se incorpora a la autovía proveniente de la citada zona industrial", destacan desde el Ayuntamiento.

La nueva glorieta se construirá en las inmediaciones de la gasolinera del enlace de Granda oeste, de manera que se eliminarán los giros irregulares que algunos conductores realizan para saltarse el atasco en la rampa de acceso desde la autovía, y que a su vez congestionaban más el tráfico en este punto. En este nudo confluyen los accesos a Parque Principado y también los tráficos hacia Viella, Granda oeste y Colloto, especialmente del que circula por la A-64 en sentido Oviedo.

La iniciativa, además de absorber el tráfico desde Siero con una glorieta de dos carriles, también eliminará el stop actual que permite la incorporación de los conductores que acceden a Parque Principado desde Oviedo.

"Es una actuación largamente demandada, que llevaba más de 25 años esperando y que va a poder hacerse realidad. El Ayuntamiento había reservado ya una partida en el presupuesto y hemos trabajado en distintos proyectos y estudios de tráfico hasta dar con la solución definitiva", destacó el regidor sierense, Ángel García, cuando se puso en marcha la licitación.

El entonces Ministerio de Fomento, hoy de Transportes, se comprometió hace años a completar el enlace de Granda con una glorieta al final de la rampa de acceso desde la A-64, sin que se haya ejecutado la actuación ni haya previsión alguna para ello. Ante esa situación, y visto el imparable incremento de la circulación en la zona, el gobierno municipal sierense se decidió a ejecutar la actuación por su cuenta.