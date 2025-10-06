El bulevar de Lugones, un parking de altura en La Pola y la glorieta de acceso a Parque Principado serán las principales inversiones en Siero: estos son los 54 proyectos que suman 13 millones

La última fase del Bulevar de Lugones y el aparcamiento de altura en Siero Oeste, en La Pola, donde estaba situado el antiguo matadero, se sitúan como las principales inversiones del Ayuntamiento de Siero para 2026. Para la primera estaba reservada una partida con un importe de 2.650.000 euros y para la segunda de 2.500.000. Entre las dos suman unos cinco millones de euros, sobre los 13,2 millones planificados en el presupuesto de 2026.

La Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos, aprobó este lunes el expediente del presupuesto de 70.686.346,97 euros para el Ayuntamiento de Siero en 2026, donde también se incluye a la Fundación Municipal de Cultura y el Patronato Deportivo Municipal, lo que supone un aumento en las cuentas de diez millones de euros respecto a 2025, cuando se aprobaron 60.397.373,62 euros. En la citada comisión, que estuvo presidida por el alcalde, hubo once votos a favor, seis abstenciones y ningún voto en contra. Este expediente del presupuesto de 2026 se llevará para su aprobación a un Pleno que se celebrará este próximo jueves, y en el que tanto Izquierda Unida como la Plataforma Vecinal de La Fresneda ya han anunciado que aprobarán las cuentas.

En cuanto al plan de inversiones se establecen un total de 54 para el próximo año, con una suma de 13.231.500,47 euros. En Lugones la gran actuación será la que afecta al bulevar, con la continuación del principal vial de la zona este entre Malvarán y El Castro. Mientras que en Pola de Siero se renovará en la zona oeste la zona del antiguo matadero, con un parque y un aparcamiento en altura, para aliviar uno de los grandes problemas de la capital del concejo, como es el del estacionamiento de vehículos.

Infografía de la cuarta fase del Bulevar de Lugones / A. S.

El Ayuntamiento además ha reservado 872.000 euros para la construcción de una glorieta en la nacional 634 en El Berrón, que sustituya el actual cruce regulado por semáforos, y que se ha denominado el proyecto como “Glorieta enlace A-64”. Una medida que se toma tras la pérdida de cinco millones de fondos europeos, para el gran proyecto de mejora del vial entre La Pola y Argüelles, por el conflicto entre Siero y Noreña, por una parte de la vía que se situaba en el concejo vecino. El alcalde de Siero, Ángel García, había anunciado no obstante que se seguiría adelante y se buscarían otras vías para llevarlo a cabo.

Saneamiento en parroquias y Senda del Nora

El saneamiento será otro punto importante de las inversiones, con mas de 2,9 millones, para Ordoño, La Belga, Cotiellos, la zona Sur de Lugones, el barrio de La Isla en La Pola o Villaescusa. La mayor actuación aquí recaerá en Ordoño y La Belga, con 1,5 millones.

La continuidad de la Senda del Nora, para comunicar Pola de Siero y Lugones, será otras de las apuestas del gobierno local para el próximo año. Se destinará 827.000 euros al tramo entre El Berrón y Hevia, donde hay varias expropiaciones en curso, con el fin de agilizar esa vía, y que se pueda completar al igual que ya existe entre La Pola y el Lieres al completo.

En cuanto al PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) se refiere, hay dibujadas diferentes inversiones, que acumulan dos millones de euros, como son la Instalación de contadores de telelectura (750.500 euros), control de depósitos (463.103,14 euros), instalación fotovoltaica (357.160,19), digitalización captaciones (349.499,1) y digitalización de aliviaderos (100.00).

Mejoras en avenidas y calles

Las cuentas presentadas, en el capítulo de inversiones, también reservan actuaciones y mejoras en calles y avenidas del municipio, como la Avenida de Oviedo en el Berrón; la avenida de Gijón en La Pola; las calle Leopoldo Lugones y Avenida José Tartiere en Lugones.

Renovación de maquinaria para la Policía Local y Protección Civil; del alumbrado en el Parque Alfonso X El Sabio de La Pola; la sustitución de pavimentos de calles; o mejoras en centros sociales y hogares son otras de las partidas reservadas en el presupuesto para 2026.

Las cuentas del consistorio estarán dotadas con 68,3 millones, 10,2 más respecto a 2026 y un crecimiento del 17,67 por ciento. La Fundación Municipal de Cultura contará con un presupuesto de 2,9 millones, con un crecimiento del 2,78 por ciento; y el Patronato Deportivo Municipal 5,5 millones y un aumento del 3,01 por ciento.