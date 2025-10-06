La directora Celia Rico protagoniza en Lugones el VIII Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales

La película "Los pequeños amores", de la directora sevillana Celia Rico, será protagonista dentro de las proyecciones del VIII Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales. El próximo miércoles 15 de octubre, a las 19.30 horas, se podrá visualizar con entrada libre en el Centro Polivalente Integrado de Lugones.

Se trata de una actividad enmarcada en los actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres Rurales, organizados por la concejalía de Igualdad de Siero, con la colaboración de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Eva Iglesias, concejala de Educación, Juventud e Igualdad, presentó la activiadad y aportó la sinopsis de la película: "Teresa cambia sus planes de vacaciones para ayudar a su madre, que ha sufrido un pequeño accidente. Madre e hija pasarán juntas un verano de lo más sofocante, en el que no conseguirán ponerse de acuerdo ni en las cosas más triviales. Sin embargo, la obligada convivencia removerá más de lo esperado y en las noches estivales Teresa vivirá momentos reveladores junto a su madre".

La directora Celia Rico (Sevilla, 1982) ya fue protagonista el año pasado en Asturias, en el Festival Internacional de Cine de Gijón, donde tuvo un foco propio y participó como integrante del Jurado de Cine Español.