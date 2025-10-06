La directora Celia Rico protagoniza en Lugones el VIII Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales
La película "Los pequeños amores" se proyectará el 15 de octubre en el Centro Polivalente Integrado
P. A.
La película "Los pequeños amores", de la directora sevillana Celia Rico, será protagonista dentro de las proyecciones del VIII Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales. El próximo miércoles 15 de octubre, a las 19.30 horas, se podrá visualizar con entrada libre en el Centro Polivalente Integrado de Lugones.
Se trata de una actividad enmarcada en los actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres Rurales, organizados por la concejalía de Igualdad de Siero, con la colaboración de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Eva Iglesias, concejala de Educación, Juventud e Igualdad, presentó la activiadad y aportó la sinopsis de la película: "Teresa cambia sus planes de vacaciones para ayudar a su madre, que ha sufrido un pequeño accidente. Madre e hija pasarán juntas un verano de lo más sofocante, en el que no conseguirán ponerse de acuerdo ni en las cosas más triviales. Sin embargo, la obligada convivencia removerá más de lo esperado y en las noches estivales Teresa vivirá momentos reveladores junto a su madre".
La directora Celia Rico (Sevilla, 1982) ya fue protagonista el año pasado en Asturias, en el Festival Internacional de Cine de Gijón, donde tuvo un foco propio y participó como integrante del Jurado de Cine Español.
- Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
- Parque Principado amplía su propuesta comercial y gastronómica con siete incorporaciones: estas son las nuevas firmas
- Arranca el derribo de la antigua escuela de adultos: este es el plan municipal para el solar del centro de la Pola
- Luto en Siero por el doctor Federico Enterría, médico durante 22 años y premio 'Berronés del año' por la dedicación a sus pacientes
- Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
- Condenadas dos personas por agresiones e insultos homófobos en la Pola: 'Maricón de mierda, me das muchísimo asco
- La asociación vecinal de La Fresneda estrena junta: 'Tenemos muchos proyectos para la urbanización, manteniendo la esencia
- Así es el Fit Kid, el deporte que desata pasiones en Lugones: más de doscientas personas practican una disciplina que mejora la flexibilidad y la fuerza