"Rastreador nocturno", nuevo plan de ocio infantil en Siero: así es la actividad que se celebrará en La Pola y Lugones

"Rastreador nocturno, búsqueda senderista" . Así se titula la actividad que presentó ayer el Patronato Deportivo Municipal de Siero. Tendrá lugar en Lugones, del 10 al 13 de octubre, y en la Pola, el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre.

El "Rastreador nocturno" es una actividad no dirigida en la que, con la ayuda de un mapa y una linterna, los participantes deberán encontrar a diferentes representaciones de animales que están escondidos.

La peculiaridad de este rastreo es que se debe realizar tras el ocaso, ya que los animales solo son visibles cuando se alumbran con una linterna. Los animales están representados mediante siluetas fotoluminiscentes fijadas en los árboles.

La actividad está destinada al público infantil. Los niños deberán ir acompañados de un adulto (padre, madre o tutor), con el fin de minimizar los riesgos que se derivan de transitar en la oscuridad.

Para hacerla más divertida, desde el Patronato proponen un juego de exploradores donde los participantes, en el que además de localizar a los animales deberán descubrir alguna curiosidad sobre la vida de los mismos. Para la realización de este juego es necesario descargar el mapa de búsqueda y la plantilla del juego que estarán disponibles en la web municipal.

"Esperamos que esta actividad sea una experiencia que entusiasme a todos los niños y niñas. Se trata de una pequeña aventura al aire libre, una oportunidad para disfrutar de un paseo nocturno en plena naturaleza y descubrir los animales de Asturias. Animamos a todas las familias a participar en esta actividad", destacó Chus Abad, concejal de Deportes, que presentó esta actividad junto a Virginio Ramírez, director del Patronato Deportivo Municipal de Siero.