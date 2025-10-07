Un error de precios en el proyecto pospone la "glorieta del mapamundi" entre Lugones y La Fresneda

Frenazo a la "rotonda del mapamundi" entre Lugones y La Fresneda. Un error en la redacción del proyecto ha provocado que el Ayuntamiento de Siero desista del contrato que iba a ejecutar la constructora asturiana Obras Generales del Norte (Ogensa). La intervención queda ahora pendiente de que se subsane el error advertido y de la apertura de un nuevo proceso de licitación por parte del Consistorio para la mejora estética del nudo de conexión de las carreteras AS-17 y AS-381 entre Lugones y La Fresneda,

En concreto, el error en la redacción del proyecto que ha provocado la suspensión del procedimiento estriba en que el precio de uno de los materiales necesarios para la ejecución de las obras es superior en 2,5 veces al previsto. Según reconocen los técnicos municipales, esta circunstancia resulta "·determinante respecto a la licitación publicada, al poder provocar errores en los estudios a realizar por parte de los licitadores, lo que puede haber provocado que muchas empresas no concurriesen a la licitación". En concreto, a la misma solo se presentó Ogensa, firma propuesta por la mesa de contratación para hacerse con la adjudicación el pasado mes de julio. Se trata de la misma empresa que hizo la senda peatonal que conecta Lugones y La Fresneda.

De acuerdo con la propuesta de adjudicación inicial, el coste de la obra iba a ser de 496.000 euros y el plazo de ejecución quedó establecido en cuatro meses, contados desde el inicio de unas obras que precisan de autorización expresa del Principado, toda vez que las dos carreteras que forman este nudo son de titularidad autonómica.

Según consta en el proyecto redactado a instancias del Ayuntamiento, con esta intervención se busca "contar una historia y provocar una reflexión sobre nuestro planeta, generando un mapamundi sobre una interpretación del globo terráqueo" que sea visible desde la pasarela peatonal que se inauguró a finales del pasado año para la conexión entre Lugones y La Fresneda. El objetivo de la intervención es que esa rotonda se transforme en una loma semiesférica que representará los océanos y sobre la que se sitúan los continentes.

Siempre de acuerdo con el proyecto original, la loma se integrará en las pilastras del puente, pintadas en un color oscuro. Para el exterior, el proyecto mantiene el bordillo existente y, a continuación, generará un perímetro semiplano en el que se colocarán piezas de adoquín. También se pondrá un nuevo bordillo, sobre el que arrancará la superficie curvada, para garantizar la visión.

El mapamundi irá iluminado y será visible desde la pasarela, al igual que el texto que se implantará en el conjunto: "Save your planet, cuida tu planeta". El objetivo de este lema es la toma de conciencia sobre la "necesidad de proteger el planeta y preservarlo para generaciones futuras", subrayan los autores del proyecto. La intención es que los juegos de luces acentúen el dinamismo de la propuesta, por lo que también se iluminará el perímetro para resaltar su geometría.