Siero ejecuta en Anes la última actuación del año dentro del convenio con la Confederación Hidrográfica para el mantenimiento de ríos

Los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora del río Noreña, a la altura de la parroquia de Anes han dado comienzo este martes y se prolongarán durante, aproximadamente, una semana. Los trabajos se centran en evitar obstrucciones en el cauce que puedan reducir la capacidad de evacuación. Así, las labores que los operarios están llevando a cabo se basan en la retirada de árboles caídos y restos vegetales, así como aquellos que presenten riesgo de caída sobre el cauce.

La actuación, con un presupuesto de 15.000 euros, es la última de este año dentro del convenio entre el Ayuntamiento de Siero y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. El acuerdo, firmado en diciembre de 2022, establece las bases de colaboración para la conservación, recuperación y mantenimiento de los cauces públicos del municipio. Mediante este pacto, ambas administraciones comparten los costes y la responsabilidad de las actuaciones necesarias. Ambas aportan 50.000 euros anuales cada una.

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez; y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, Alejandro Villa, visitaron el comienzo de los trabajos acompañados por el técnico municipal José Antonio Martínez. Rodríguez recordó, además, que "este año el Consistorio, con recursos municipales en remanentes, puso otros 50.000 euros adicionales para hacer otra serie de actuaciones en otros puntos del concejo. Por lo tanto, el compromiso con el medioambiente y con la limpieza de ríos por parte de este Ayuntamiento es muy notoria".

Aseguró que "seguiremos en los próximos años con estas mismas actuaciones y por el mismo camino" y realizó un llamamiento a la sociedad para "cuidar nuestros ríos, que son una riqueza natural que tenemos la obligación de conservar".