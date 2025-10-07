Siero se promociona en Andalucía: este es el foro al que ha acudido el Alcalde en Málaga
El concejo busca nuevas oportunidades en el mercado inmobiliario fuera de la región, ante el constante crecimiento de los últimos años
Siero quiere promocionarse como destino de residencia más allá de las fronteras regionales. El Alcalde del municipio, Ángel García y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, asistieron este martes a un acto que tuvo lugar en el Uppery Club en Málaga para la presentación de la campaña «Ven a Vivir a Siero», organizada por el Ayuntamiento de Siero en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA y La Opinión de Málaga, del mismo grupo editorial.
El evento ha contado con la presencia de la presidenta de FADE, María Calvo; el presidente de CAC-ASPROCOM, Joel García y el Presidente de FADECO Contratistas, entidad que agrupa a las empresas del sector de la construcción de Andalucía, Rafael Sánchez.
Al acto también han asistido una delegación de constructoras y promotores asturianos ahora mismo están desarrollando y vendiendo vivienda en el concejo de Siero, para mostrar las oportunidades que se abren en el sector de cara al futuro.
Siero está creciendo exponencialmente en los últimos años gracias a la pujanza de su desarrollo industrial, con la eclosión de Bobes y el creciente interés por instalarse en el centro de Asturias. Ello ha hecho que la demanda de vivienda se dispare, y que cada vez se pongan más promociones en marcha para dar cabida a los nuevos vecinos. Ahora, el Ayuntamiento quiere aprovechar el tirón también en en sur de España.
- Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
- Parque Principado amplía su propuesta comercial y gastronómica con siete incorporaciones: estas son las nuevas firmas
- Arranca el derribo de la antigua escuela de adultos: este es el plan municipal para el solar del centro de la Pola
- Luto en Siero por el doctor Federico Enterría, médico durante 22 años y premio 'Berronés del año' por la dedicación a sus pacientes
- La asociación vecinal de La Fresneda estrena junta: 'Tenemos muchos proyectos para la urbanización, manteniendo la esencia
- Éxito en la ruta motera del sábado en el XII Motoencuentro Solidario de Siero: alcanzados los 500 inscritos
- Así es el Fit Kid, el deporte que desata pasiones en Lugones: más de doscientas personas practican una disciplina que mejora la flexibilidad y la fuerza
- Este es el local de Siero que ha conseguido su primera estrella Top Cocktail Bars: 'Es un trampolín para darnos a conocer