Siero se promociona en Andalucía: este es el foro al que ha acudido el Alcalde en Málaga

Siero quiere promocionarse como destino de residencia más allá de las fronteras regionales. El Alcalde del municipio, Ángel García y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, asistieron este martes a un acto que tuvo lugar en el Uppery Club en Málaga para la presentación de la campaña «Ven a Vivir a Siero», organizada por el Ayuntamiento de Siero en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA y La Opinión de Málaga, del mismo grupo editorial.

El evento ha contado con la presencia de la presidenta de FADE, María Calvo; el presidente de CAC-ASPROCOM, Joel García y el Presidente de FADECO Contratistas, entidad que agrupa a las empresas del sector de la construcción de Andalucía, Rafael Sánchez.

Al acto también han asistido una delegación de constructoras y promotores asturianos ahora mismo están desarrollando y vendiendo vivienda en el concejo de Siero, para mostrar las oportunidades que se abren en el sector de cara al futuro.

Siero está creciendo exponencialmente en los últimos años gracias a la pujanza de su desarrollo industrial, con la eclosión de Bobes y el creciente interés por instalarse en el centro de Asturias. Ello ha hecho que la demanda de vivienda se dispare, y que cada vez se pongan más promociones en marcha para dar cabida a los nuevos vecinos. Ahora, el Ayuntamiento quiere aprovechar el tirón también en en sur de España.