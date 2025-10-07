La Sociedad Siero Musical entregará los premios del segundo Concurso de Composición Coral este sábado

La Sociedad Siero Musical, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura de Siero entregará este sábado los galardones de su segundo Concurso de Composición Coral, La cita tendrá lugar en el Teatro Auditorio de Pola de Siero, a las ocho de la tarde, donde la ovetense María Díaz Megido recogerá el primer premio por su obra "Sele". Iker González, del País Vasco, se ha alzado con el segundo lugar por su obra "Nun yos tengáis perceguera!"

Durante la entrega de premios, se realizará la presentación de la edición de las obras finalistas y ganadores, así como el estreno mundial de las obras premiadas interpretadas por el Coro Ángel Émbil y dirigidas por sus propios autores. Dentro de los actos programados, el viernes 10, a las 20.00 horas, se incluye también el concierto del Coro Casino Musical de Godella (Valencia) bajo la dirección de Josep R. Gil-Tàrrega, en un concierto que promete emoción y excelencia vocal. La entrada para ambos eventos es libre hasta completar el aforo de la sala.