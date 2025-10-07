Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del "Pueblo ejemplar"

En Valdesoto cuentan con entusiasmo las hojas que le faltan al calendario hasta llegar a su gran día, el próximo 25 de octubre, en el que serán reconocidos oficialmente como "Pueblo ejemplar" con la visita de la Familia Real. Y de cara a una jornada que será histórica, los vecinos ya han empezado a prepararse a toda máquina. Lo hacen, además, como mejor saben y haciendo gala de los valores por lo que han sido premiados: en comunidad.

Una veintena de voluntarios se armó en la mañana de este martes con bayetas, escobas, fregonas, limpiacristales y productos varios de limpieza para dejar la iglesia parroquial como una patena, porque "se espera que sea uno de los puntos en los que se desarrollen actos en el recorrido de los Reyes", señala el párroco, Juan José Llamedo. De hecho, fue él el encargado de movilizar el pasado domingo a un pequeño ejército de limpiadores que durante toda la mañana se han dedicado a barrer, quitar el polvo, pulir y sacar brillo a cada centímetro cuadrado del templo.

"Necesitaba un repaso", señalaba una de las parroquianas, María José Granda, pertrechada con un trapo para lustrar la imagen de la Virgen de Covadonga. "Soy de aquí y formo parte de la Peña Cotiellos", explicaba junto a Laura Villa, que en su caso se acercó a Valdesoto desde Pola de Siero para echar un cable. "Formo parte del grupo de limpieza de la parroquia de la Pola, pero nos ayudamos entre todos. El párroco nos pidió que echáramos una mano y aquí estamos, aunque yo soy en realidad de Carbayín", apostillaba entre risas.

Por la izquierda, María José Granda y Laura Villa, limpiando las imágenes de las Vírgenes / Luján Palacios

Porque a pesar del trabajo, lo que ha primado durante el zafarrancho ha sido la camaradería, el poder colaborar para que todo salga a pedir de boca cuando todos los focos estén puestos sobre Valdesoto. "Va a ser un día muy especial, parece que ya empieza a hacer nervios", confiesan, porque "por aquí no pasa una comitiva así todos los días".

Montse Moro, de la Asociación de Vecinos de Negales, vaticina que "aquí habrá alguna actuación o algo; la iglesia y el campo de alrededor es un punto neurálgico donde actúan siempre los Sidros y Les Comedies", de ahí que "estemos trabajando todos integrados para dejarlo todo lo mejor posible, eso es lo que nos define, el grupo". Una piña a la que también se sumaron el sacerdote Dimas Fernández, natural de Valdesoto, y voluntariosas como Mari Nieves García o Tere Folgueira, atareados todos ellos en sacar brillo al retablo de madera. "No hemos dejado santo ni ángel sin abrillantar", resumían.

Otras asociaciones han empezado a movilizarse también para actuar en los caminos y diferentes barrios por los que pasará el séquito, y prevén comenzar a trabajar en los próximos días. Para que la parroquia resplandezca en una jornada para el recuerdo colectivo.