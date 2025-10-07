La valoración de los vecinos y conductores de Siero sobre la supresión del paso a nivel de El Bayu en la Pola: "Vimos coches pasar con las barreras bajadas"

Como cada martes, Pola de Siero se llena de visitantes de los pueblos y de los concejos limítrofes. Es el caso de los navetos Hilario Martínez, que acude con su mujer, Mónica Blanco, y su madre, Ángeles Rodríguez, que se encuentra en silla de ruedas. Por eso Hilario ha tenido que aparcar en el estacionamiento junto al campo de fútbol de El Bayu. El problema es que, para desplazarse al centro, tienen la dificultad de sortear el paso a nivel. Sin acera, y entre el tráfico de coches. Por eso aplauden el proyecto anunciado por el gobierno local de Siero, para la próxima legislatura: eliminar ese paso regulado y construir una pasarela elevada para los peatones. "Es algo necesario, vemos muy bien la medida", afirman.

El alcalde de Siero, Ángel García, anunció recientemente que ha acordado con Adif –que será quien financie la obra– suprimir el paso a nivel, situado en la carretera hacia Valdesoto. El proyecto, que, según indicó, se ejecutará la próxima legislatura, prevé cerrar al tráfico de vehículos la calle de los Maestros Martín Galache, salvo para vecinos o el Tanatorio Meana, e instalar un paso seguro y elevado para los peatones. Esta propuesta ha sido aplaudida por los vecinos de la zona y, en parte también, por los conductores. La alternativa que tendrán los coches para ir al campo de fútbol, el cementerio o coger la carretera SI-8 en dirección Valdesoto, será acceder desde la rotonda de Ullaga, coger el acceso hacia la autovía A-64 y, desde ahí, el ramal hacia la carretera de Valdesoto, algo estrecho ahora, pero que han anunciado que se mejorará para favorecer la accesibilidad. "Es algo más de rodeo, pero lo veo bien. Ya lo utilizo ese acceso ahora mismo, para no arriesgarme si está cerrado el paso a nivel, porque a veces puedes estar parado diez minutos", explica Raquel Blanco, vecina de Valdesoto, que solo utiliza la zona del paso a nivel cuando baja a la Pola "y si está abierto".

Las dudas sobre la pasarela peatonal

"Es un incordio el paso a nivel, está bien que lo quiten", señala Benjamín García, cansado también de comerse atascos pero consciente, a la vez, del peligro para los peatones. "Hay gente que pasa con las barreras bajadas, y luego no existe una acera habilitada en el mismo paso y hay que pisar la carretera. Es peligroso", detalla.

El Bayu ya no quiere esperar más por el tren

Lourdes Fernández vive literalmente delante del paso a nivel. Desde el patio de su casa observa y siente las barreras cada vez que pasa el tren. Es la casa familiar, donde lleva toda la vida. "Es un deseo de muchos años que se quite, y lo veo genial. Ganaremos en seguridad y tranquilidad. Porque aquí veo a mucha gente pasar en momentos en que no se deja, y hasta alguna barrera he visto partir encima de alguna furgoneta o camión". También ve positivo que se elimine la contaminación acústica y el polvo y la suciedad que genera el paso de los coches. Pero resolver el tema del acceso peatonal es lo que más la inquieta. "El espacio es reducido para hacer la pasarela, porque se necesita una rampa. Podría estar desplazada unos metros el paso por otra zona más ancha, porque aquí está muy pegado al río", indica.

"Todo lo que sea quitar barreras arquitectónicas está bien", celebra Hilario Martínez, que recuerda que en Nava hay algunos pasos a nivel en caminos de pueblos que son peligrosos para los coches, y que en la Pola, con tanto tráfico, es necesario eliminarlo.