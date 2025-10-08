La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) entrega sus premios en Siero: esta es la fecha y el lugar

El Auditorio de Pola de Siero acogerá el próximo miércoles día 15 la entrega de los Premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias, en una gala en la que se darán a conocer los distinguidos de esta edición.

El alcalde de Siero, Ángel García, mantuvo una reunión este miércoles con Fran del Cid, presidente de AJE Asturias y Ángel García, gerente, para conversar sobre la organización del evento, que comenzará a las 18.30 horas y otorgará distinciones en varias categorías: Premio AJE 2025, Premio AJE Junior, Accésit a la Internacionalización, Accésit a la Innovación y la Sostenibilidad, Premio I+D+i a la Mejor Empresa de Base Tecnológica y Premio al Relevo Generacional.

La gala de los Premios AJE es un reconocimiento al esfuerzo, la creatividad y la visión de los jóvenes emprendedores. "Un espacio donde la innovación, el éxito empresarial y el valor del negocio tradicional se ponen en primer plano, destacando modelos a seguir que inspiran a toda la comunidad", destaca la entidad.

Este 2025, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE Asturias) celebra su 40.º aniversario con una edición muy especial, y es que, además de premiar el talento, la innovación y el compromiso social del tejido emprendedor regional, quiere subrayar la importancia del relevo generacional y el papel de las empresas tradicionales en la revitalización rural como motor del desarrollo económico de Asturias.

Entre sus objetivos se cuentan "tanto contribuir al fomento de la cultura emprendedora entre la juventud de nuestra región como servir de herramienta de apoyo para aquellos que ya han dado el paso de constituir una empresa, prestándoles un asesoramiento completo, canalizando recursos y ofreciendo todo tipo de actividades complementarias, networking, convenios, acceso a financiación y cursos de formación".