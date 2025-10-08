La conclusión de las obras del bulevar acercarán a Lugones a los 20.000 habitantes en una década

Las obras de la última fase del bulevar de Lugones, que ya están en marcha con los trabajos para urbanizar la zona, abrirán una fase de crecimiento en la ciudad más poblada del concejo, que facilitará la construcción de más un millar de viviendas, y que permitirá que Lugones se pueda acercar a los 20.000 habitantes en la próxima década. La estimación la realizó el alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", en el inicio de la última fase de las obras del vial que transcurre entre la calle Leopoldo Lugones y la glorieta de El Castro. "Es una zona atractiva para vivir, hay demanda, no solo esto nos permitirá alcanzar los 20.000 vecinos, también conseguir una ciudad compacta, con trama urbana continua y con sentido", enfatizó García, que también se refirió a ese objetivo a medio plazo de Siero de alcanzar los 60.000 habitantes. "Creo que Lugones pasará muy pronto de los 15.000 y si queremos llegar a esa cifra de los 60.000 en el concejo, tanto Lugones como la Pola tienen que crecer hasta los 20.000", detalló.

La última fase de la obra del bulevar de Lugones, que se acaba de poner en marcha, abarca aproximadamente medio kilómetro de extensión. Los trabajos durarán en torno a quince y meses, y tendrá un costo aproximado de nueve millones, entre los cinco que asume el Ayuntamiento y los cuatro de la iniciativa privada, por parte del Grupo Casado, una empresa que tiene previsto construir unas 200 viviendas. "Es la obra más importante que se ha hecho nunca en Lugones por importe y el significado que tiene", apuntó Ángel García.

La empresa de construcción será la que termine el vial, con la urbanización necesaria para que se puedan construir viviendas en el futuro, entre las del propio Grupo Casado y otros titulares de las parcelas. El Ayuntamiento, por su parte, se encargará de la parte verde, siguiendo el mismo diseño y estructura de la parte ya existente. En cuanto a la parte privada contará con un plazo de ejecución de entre doce y quince meses. Por su parte, lo que corresponde a la inversión pública, García explicó que no se han licitado los trabajos, ya que en estos momentos se encuentran en la fase final de las expropiaciones para disponer del suelo. "Esperamos poderlo tener adjudicado en el prime trimestre de 20026, para ir en paralelo a la actuación privada", anunció.

El bulevar encara así su fase final de trabajos, para completarse, "y conseguir que Lugones vaya a ser más ciudad", incidió Cepi, que recordó que este desarrolló del suelo de La Ería ya se había empezado a hablar allá por el año 2003. "Todavía está pendiente, pero ya vemos la luz, han pasado más de 20 años para que sea una realidad", comentó.

El alcalde de Siero estuvo acompañado en la visita para el inicio de las obras por el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez; Joel García, presidente de CAC-Asprocon; y Pablo Uberti, de Promociones Casado.

«Será una de las vías más largas de Asturias»

"Esta va a ser una de las vías más largas que habrá en Asturias", ahondó Ángel García "Cepi", alcalde Siero, en la puesta en marcha de las obras del último tramo del bulevar, que llegará a comunicar con Les Bellotines. Una actuación ambiciosa, que completa la regeneración e integración urbana de un espacio "clave" para el desarrollo de Lugones, creando grandes zonas verdes y de paseo, reordenando la circulación y que también hará posible el desarrollo de vivienda. "Es una zona atractiva para vivir, hay demanda", enfatizó García.

Para los presupuestos de 2026 el Ayuntamiento ha destinado una partida de 2,65 millones para el bulevar de Lugones. Este jueves habrá un Pleno en el que se someterán a aprobación las cuentas, para las que ya han manifestado Izquierda Unida y la Plataforma Vecinal de La Fresneda su apoyo. El gobierno local presentará unas cuentas de 70 millones de presupuesto y 13 de inversión. "Somos el primer Ayuntamiento que presenta las cuentas", destacó Cepi.