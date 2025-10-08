El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
La cadena de marisquerías incorpora a su red al Llagar Titi, que mantendrá su esencia de carnes a la parrilla y que suma también los pescados
La cadena de marisquerías La Chalana sigue creciendo en Siero, y más en concreto, en la parroquia de Granda. En ella acaba de reabrir el Llagar Titi, que se ha incorporado al grupo, tras unos pequeños trabajos de adaptación, si bien "el local mantendrá su esencia anterior", destacan desde La Chalana.
Así, en el Llagar Titi se podrá seguir disfrutando de los tradicionales platos de carnes a la brasa, a los que se sumarán como novedad los pescados, también a la parrilla, con la adquisición de nuevos hornos de última generación para un producto impecable.
Se trata de un nuevo proyecto que se suma los establecimientos con los que ya cuenta en Oviedo, Gijón, Avilés y Madrid, con el que buscan seguir sumando clientela y diversificar, si bien en el caso del Titi "todo seguirá como el cliente lo conocía, con las zonas para niños y los comedores de que disponía.
La apertura se festejó con un gran evento en la noche de este miércoles abierto a todos los clientes del Titi y amigos del grupo La Chalana, que disfrutaron de un pincheo con gran variedad de especialidades y bebidas, y la asistencia de una gran cantidad de personas.
