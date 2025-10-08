La salud mental sube el telón en Siero con la obra "Neura", de la compañía De Ste Xeito Producciones
La representación de la obra tendrá lugar el próximo 16 de octubre, a las ocho de la tarde, en el Teatro Auditorio de la Pola
L. Rodríguez
La compañía gallega De Ste Xeito Producciones pondrá en escena la obra "Neura" con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. La cita será el jueves 16 de octubre a las 20.00 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero. La representación es una comedia donde los protagonistas conviven con manías propias y ajenas. Algunas de ellas intentan esconderlas mientras otras las exhiben orgullosos. A veces las toleran, en ocasiones les buscan tratamiento, pero siempre sufren por ellas.
El evento ha sido presentado este martes por la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, y la directora de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, Isabel González. La edil comentó que "animamos a que la gente venga a disfrutar de esta obra de teatro con motivo del mes dedicado a la salud mental".
Las entradas tienen un precio de 6 euros y se pueden adquirir de forma online o presencial en la Casa de Cultura de Pola de Siero.
